拜登政府傳下周一再祭更多措施 限制中國大陸AI發展

美國科技新聞網站Wired引述知情人士報導，拜登政府預定在下周一（12月2日）宣布更多措施，以進一步壓制中國大陸發展人工智慧（AI）的能力。

追加的措施將包括對中國大陸半導體製造設備商的制裁，以及與中國大陸晶片製造廠往來的限制，這些廠商部分與華為有關連。

據了解，美國拜登政府針對中國大陸企業設限的實體清單，家數因而會增加至大約200家。被列入黑名單內的陸企，需要事先獲得特別許可，才能被供應美國的軟體或產品。

商務部拒絕對相關報導置評，華為則是未立即回應置評請求。