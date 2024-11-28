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越南恐遭關稅大棒痛擊 表態將向美國買更多飛機

中央社／ 河內28日專電

美國總統當選人川普揚言要對中國與墨西哥加徵關稅，在外界認為越南即將遭殃之際，越南外交部副部長杜雄越27日表示，越南將向美國購買更多飛機等，以促進與美國的貿易和諧。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，2024年越美工商高峰會27日在越南首都河內市舉行，杜雄越（DoHung Viet）在會議上做上述表示。他還說，越美兩國有信心進一步發揮潛力，讓全面戰略夥伴關係更具實質性。

川普（Donald Trump）近日在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。

越南在2018年美中貿易戰後，坐收供應鏈轉移紅利，在電子科技業的投資加持之下，對美貿易順差持續擴大，目前僅次於中國和墨西哥。這讓外界認為，川普下一步關稅懲罰的目標就是越南。

外界對越南可能被貿易戰火波及的猜測不斷，杜雄越在會議上向越美兩國企業家強調，為了促進與美國的貿易和諧及可持續性，越南計劃向美國採購更多產品，包括飛機、液化天然氣（LNG）、安全裝備以及人工智慧晶片。

不只貿易戰烏雲籠罩，美國商務部今年8月2日繼續將越南列為非市場經濟國家，越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。目前全球只有12個國家被美國列為非市場經濟國家，除越南外，還有中國、俄羅斯與北韓等。

根據越通社（VNA），越南總理范明正（PhamMinh Chinh）在會議上建議，美國取消對越南的壁壘，盡快承認越南市場經濟地位；他還建議，兩國企業相互支持，深度參與新供應鏈，以及幫助擴大越南全球供應鏈。

這場峰會是在越美於去年升級為全面戰略夥伴關係，以及川普當選美國總統的背景下舉行。河內美國商會（American Chamber of Commerce in Hanoi）主席尤杜（Joseph Uddo）期許，這一背景可以為越南在政策改善、吸引更多投資者以及支持企業等創造機會。

河內美國商會執行長史蒂柯夫（Adam Sitkoff）表示，川普已經強調將追求更為平衡貿易關係的必要性。這需要兩國企業界提升雙邊貿易與投資水準，同時與政府配合消除障礙與挑戰。

川普 美國 越南

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