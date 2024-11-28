快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

空歡喜！182線龍崎段9張區間超速被撤銷 二審法官1理由不認同仍要罰

聽新聞
0:00 / 0:00

3美國公民因換囚獲中國釋放 美調降對中旅遊警示

中央社／ 華盛頓27日專電
自1992年以來就被中國關押的Mark Swidan。(取自推特)
自1992年以來就被中國關押的Mark Swidan。(取自推特)

美國與中國近期達成換囚協議，美國國務院認定3名遭中國不當拘留多年的美國公民，今天獲釋返家。美國未透露釋放多少中國公民作為交換。美國今天也調降中國的旅遊警示。

美國政治新聞網站Politico今天率先報導換囚的消息。白宮隨後透過聲明證實3人的身分，分別是德州的商人史威登（Mark Swidan）、歸化為美國籍的中國移民李凱（Kai Li）、及美籍香港人梁成運（JohnLeung）。

綜合美媒報導，49歲的史威登是德州的設計師、商人，2012年到廣東購買地板等材料，在飯店被捕。他被控走私毒品，2020年1月被判死刑，緩刑2年。

李凱今年62歲，他年輕時到美國唸書、之後歸化為美國公民，在美國從商。他2016年返回上海祭拜過世1週年的母親，在上海浦東機場被逮捕。他被指控為美國聯邦調查局（FBI）的間諜，2018年經不公開審判後，因間諜罪被判刑10年。

79歲的梁成運2021年在蘇州被逮捕，經不公開審判，去年5月被以間諜罪判處無期徒刑。美國有線電視新聞網CNN去年9月報導，中國公安部在社群媒體貼文，指控他1989年被美國情報單位吸納，數十年來為美國監視中國外交官、赴美訪問的中國官員，包括誘使他們住進安裝竊聽設備的酒店，使用美人計對他們勒索。

美聯社報導，他們3人都經美國政府認定，為遭到中國不當拘留。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，美國要求中方釋放這3人一案，是歷次美、中高層官員對話的重要議題之一，拜登與中國國家主席習近平近期在亞太經濟合作會議（APEC）舉辦高峰會，也討論此案。

Politico報導，美國國務院今天將對中國、香港的旅遊警告調降為第2級，建議計劃旅行者「提高警覺」，因為當地執法情形不確定，包括涉及出境禁令。

美聯社去年7月報導，梁成運去年5月遭到判刑後，美國國務院在當年6月底，將對中國、香港、澳門的旅遊警示提高到第3級，建議美國公民「重新考慮」是否前往旅遊，其中部分原因是外國人有遭不當拘留的風險。

白宮今天並未說明，有幾名被美國拘留的中國公民因這次換囚獲釋。

今年9月，遭中國關押將近20年的美國牧師林大衛（David Lin）獲釋，他遭指控涉嫌契約詐騙，被判處無期徒刑。同時間1名在美國唸書的中國學生XiaoleiWu也獲釋。根據Politico報導，美、中雙方當時也拒絕評論是否為換囚。

紐約時報（The New York Times）報導，不具名的官員表示，3名美國人獲釋後，沒有其他美國公民在中國遭「不當拘留」。這裡的「不當拘留」指的是美國政府認為該名公民被視為政治人質，或是他們所面臨的指控是捏造的。

另關注關押於中國囚犯的非政府組織「中美對話基金會」（The Dui Hua Foundation）統計，有200多名美國人在中國遭「不公正囚禁」或非法限制出境。

上海浦東機場 美國公民 香港

延伸閱讀

2奈米移美可能賠上百億鎂 網秒懂：難怪台積電（2330）股價上不去

墨西哥：川普若祭25%關稅 恐使美國40萬人失業

傳川普願通話金正恩 降衝突風險

川普將對墨、加、大陸加徵關稅 經部：助台廠轉移陣地

相關新聞

美晶片補貼恐生變 川普效率部拉馬斯瓦米批「浪費」

美國總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）表示，美國晶片法...

3美國公民因換囚獲中國釋放 美調降對中旅遊警示

美國與中國近期達成換囚協議，美國國務院認定3名遭中國不當拘留多年的美國公民，今天獲釋返家。美國未透露釋放多少中國公民作為...

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

紐約時報引述兩名美國資深官員說法，指美國總統拜登和中國大陸已就換囚達成協議，北京將釋放3名美國男性囚犯。

美國紅藍卡處方藥 價差高達數千元 長者很困擾

美國藥品支付制度既複雜又昂貴，各處方藥價格因民眾選擇的藥物計畫不同和居住地區不同而異，同一種藥的價格可能差異高達數千元。...

賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視

副總統賀錦麗(Kamala Harris)的民主黨政治顧問團隊四位核心成員在敗選後首次公開談論，為什麼他們這次大選遭遇了...

65歲退休？調查揭近6成多提前到62歲 健康問題是最常見因素

哥倫比亞廣播公司(CBS)26日報導，根據「全美退休研究中心」(Transamerica Center for Reti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。