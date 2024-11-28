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美晶片補貼恐生變 川普效率部拉馬斯瓦米批「浪費」

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合外電
企業家拉馬斯瓦米是美國總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一。（路透）
企業家拉馬斯瓦米是美國總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一。（路透）

美國總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）表示，美國晶片法的補貼是「浪費的」。拉馬斯瓦米在社群平台Ｘ上表示：「依據通膨削減法（ＩＲＡ）和晶片法的浪費補貼正在一月廿日前被迅速推出。」

美國商務部十五日敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。據商務部與台積電簽署的備忘錄，台積電將分階段拿到補助。一位美國高官說，商務部預計在今年底前向台積電發放至少十億美元（約台幣三二七億元）。

拉馬斯瓦米在Ｘ分享一段訪談影片，內容是美國商務部長雷蒙多表示她加快晶片法的計畫。拉馬斯瓦米還表示，拜登政府官員的目標，是在川普一月就任之前敲定這筆資金。

美國大選之後，拜登團隊為晶片業者台積電、格芯（GlobalFoundries）、航太業者Rocket Lab、軍火工業公司BAE Systems和英特爾等五家公司敲定超過一百六十億美元的最終補貼。美國商務部在十一月中旬已和台積電亞利桑那公司簽署最終協議，在晶片法下給予該公司六十六億美元的直接資金，協助興建三座晶圓廠。商務部廿六日也宣布最終核定對英特爾提供七十八點七億美元政府補助。

拉馬斯瓦米貼文表示：「拜登的商務部長雷蒙多表示一月廿日是把這些錢發出的明確期限：『我希望在我們離開前，能發出幾乎所有的資金』。這是高度不合適的：他們在權力交接之前加速支出。」

拉馬斯瓦米稍早在Ｘ貼文表示，他與馬斯克共同領導的政府效率部計畫仔細檢視在最後時期依據晶片法發出的每一筆合約，以及拜登任期內的其他財政舉措，例如通膨削減法。他打算提議讓監察長仔細檢視這些支出。

他寫道：「依據通膨削減法（ＩＲＡ）和晶片法的浪費補貼正在一月廿日前被迅速推出。政府效率部將檢視每一筆在這些最後時刻發出的合約，並建議監察長仔細審查。」

川普 美國大選

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