美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
紐約時報引述官員說法，指美中這次曾討論釋放中國國安部間諜徐延軍。（美聯社）
紐約時報引述官員說法，指美中這次曾討論釋放中國國安部間諜徐延軍。（美聯社）

紐約時報引述兩名美國資深官員說法，指美國總統拜登和中國大陸已就換囚達成協議，北京將釋放3名美國男性囚犯。

官員指出，這3名美國人梁約翰（John Leung）、李凱（Kai Li）及史委登（Mark Swidan）於27日搭機返美。這起換囚談判已持續數月，美方則釋放至少一名在美的中國籍犯人。

多名美國官員表示，曾在談判期間討論是否釋放中國國安部間諜徐延軍（Yanjun Xu，譯音）。目前不確定徐是否已釋放，但其已不在聯邦監獄局系統名冊之中。

人權組織對話基金會負責人康原（John Kamm )說，鑒於北京通常不會換囚，此舉不但是送給拜登的臨別禮物，也是向候任總統川普發出中方有可能做出重大讓步的訊號。

北京 拜登 美國

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