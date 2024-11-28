白宮國安顧問：拜登將立即重啟推動加薩停火協議工作

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

白宮國家安全顧問蘇利文表示，由於以色列黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）已同意休戰，美國總統拜登將在今天重啟努力，以達成加薩走廊停火及以色列人質釋放協議。

拜登（Joe Biden）昨天在白宮宣布，以色列與真主黨在美法兩國斡旋下達成協議，雙方在黎巴嫩南部的停火自當地時間27日凌晨4時（台北時間27日上午10時）生效。

法新社報導，這份協議意味，伊朗支持的真主黨不再為了相挺統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），而與以色列戰鬥。

蘇利文（Jake Sullivan）接受美國電視頻道MSNBC（微軟國家廣播公司）訪問時表示，這將使得哈瑪斯面臨更大壓力，來與以色列達成加薩停火及釋放人質協議。

蘇利文透露，拜登昨天在宣布黎巴嫩停火協議前不久，才與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，兩人同意再度嘗試推動加薩協議。相關談判人員已努力數月未果。

蘇利文說：「拜登總統有意今天開始這項工作，他會派遣特使與土耳其、卡達、埃及及中東其他參與方交涉。」

以色列 拜登 黎巴嫩

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