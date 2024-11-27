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影／詭異預言曝！Alexa稱「美國2031年亡國 」TikTok影片瀏覽破200萬

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國一名TikTok創作者詢問亞馬遜虛擬助理Alexa「美國什麼時候會結束」，Alexa竟正經預測「2031年2月20日」。圖／取自TikTok/@lucyblake20
美國一名TikTok創作者詢問亞馬遜虛擬助理Alexa「美國什麼時候會結束」，Alexa竟正經預測「2031年2月20日」。圖／取自TikTok/@lucyblake20

美國可能在不到10年內亡國嗎？日前美國一名TikTok創作者開玩笑詢問亞馬遜（Amazon）虛擬助理Alexa，「美國什麼時候會結束」，沒想到Alexa竟正經預測「2031年2月20日」，具體到月份日期的回答令人頭皮發麻，引發許多網友熱議，影片也迅速爆紅，衝破200萬次瀏覽。

紐約郵報報導，內容創作者布蕾克（Lucy Blake）13日在TikTok分享一段影片，她的姊姊1月時問Alexa「美國什麼時候會結束？」，Alexa回答，「2031年2月20日，美國將不復存在」。

Alexa還說，「這個日期標誌著多個政府之間統一進程的完成，但這一過程並未得到大多數人民的認可」。

布蕾克說，這個令人毛骨悚然的回答只出現過一次，之後再問相同問題已經沒有獲得同個答案。事後，布蕾克再問另個新的Alexa，它只會回答：「我不知道這題。」

不少人懷疑Alexa的回答可能是程式預先設定的，至於更多人則當作玩笑。

一名網友打趣說：「既然如此，我不打算還學生貸款了。」還有不滿本屆選舉結果的人則希望亡國日近一點，稱「為何還要等這麼久，可以加快嗎？」

其實這並非Alexa第一次給出爭議回答，今年稍早，它因為給出似乎支持賀錦麗而非川普當選的答案遭受抨擊，事後亞馬遜緊急滅火，稱是「錯誤，已經被修正」。

@lucyblake20

Since everyone is asking how she got the date February 20th 2031.

♬ original sound - lucy blake

美國

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