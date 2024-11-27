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影／喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光引熱議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
民主黨26日無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。圖／截自@TheDemocrats在X的影音
民主黨26日無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。圖／截自@TheDemocrats在X的影音

美國副總統賀錦麗敗選後僅公開露面一次，隨後就遠離傷心地到夏威夷度假，神隱至今卻無預警在社群媒體發表一段僅28秒影片，鼓勵支持者重新振作。不過畫面中她看起來兩眼無神，被不少網友感覺「不對勁」，質疑她是否喝醉了。

民主黨27日一大早上傳一段影片，內容是賀錦麗向支持者喊話「不要讓任何人奪走你的權力」，她還說，「你擁有與11月5日之前相同的權力和目標」，接著又一次強調，「絕對不要讓任何人或情況奪走你的力量」。

畫面中的賀錦麗穿著招牌西裝，拍攝地點不明，她看起來睡眼惺忪，且語速稍慢，中間略有停頓。整段話中的「你」，表面上看來指的是支持者，但若要說是她給自己打氣，似乎也說得通。

不少網友看了影片感覺「怪怪的」，美國演員索柏（Kevin Sorbo）直接在底下留言，「妳喝酒了嗎？」還有人直言賀錦麗看起來糟透了，「是喝大了嗎？」

福斯新聞報導，許多媒體人批評這段影片慘不忍睹，直言團隊怎麼會決定發表這段影片。

福斯新聞指出，這段影片是賀錦麗26日稍早與捐款人和志工的對話，是她承認輸給川普之後首度再次談到選舉。

賀錦麗發表敗選感言後首度露面是在11月11日，與總統拜登出席阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）一場敬獻花環儀式。

影片 賀錦麗

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