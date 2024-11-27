快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

拜登提聯邦醫保納新型抗肥胖藥物 待川普同意

中央社／ 華盛頓26日專電
拜登政府提出新規，要讓紅藍卡和白卡為肥胖者支付Wegovy或Zepbound等暢銷昂貴減肥藥物，但可能遭川普新政府推翻。路透
拜登政府提出新規，要讓紅藍卡和白卡為肥胖者支付Wegovy或Zepbound等暢銷昂貴減肥藥物，但可能遭川普新政府推翻。路透

拜登政府今天提案，讓使用含類升糖素胜肽-1受體促效劑（台灣稱瘦瘦針）治療肥胖症的患者獲得聯邦醫保補助。若川普同意，約750萬年長、低收入與身心障礙患者等族群，自2026年起可受惠。

拜登（Joe Biden）政府今天在聯邦公報（FederalRegister）公告這項方案，供民眾在60天內提供意見，至明年1月27日截止。屆時總統當選人川普（DonaldTrump）的新政府已經上任，將決定是否實施。

提出公告的「聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心」（Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS）指出，擴大使用新型抗肥胖症藥物的補助資格，是基於醫學界已對「肥胖是一種疾病」形成共識。

根據白宮的說明資料，目前聯邦醫療保險（Medicare）與聯邦醫療補助（Medicaid）受益人使用含類升糖素胜肽-1（GLP-1）受體促效劑藥物治療糖尿病等疾病可獲補助，未來希望補助範圍擴大到使用於治療肥胖症患者。

GLP-1是一種由腸道分泌的荷爾蒙，含GLP-1受體促效劑藥物原用於治療第2型糖尿病，後來證明也有減重效果，近年成為風靡全球的減重藥物。台灣俗稱「瘦瘦針」。

白宮說明，肥胖治療領域近幾年有重大進展，新型第2型糖尿病的藥物可降低心臟病和其他心血管疾病的病發率和死亡率，但藥物昂貴，很多人難以負擔，沒有聯邦補助之下，每個月費用高達1000美元（約新台幣32500元）。

白宮指出，若將治療肥胖症也納入聯邦醫療保險（主要適用於65歲以上長者），可望嘉惠340多萬人，另納入聯邦醫療補助（主要納保人包括低收入家庭、身心障礙者等群體），則將再有400多萬人受惠，總計將近750萬人。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）對媒體指出，未來10年，聯邦醫療保險需增加250億美元的預算、聯邦醫療補助則需增加110億美元。州政府需增加約40億美元的支出。

華郵報導，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近期接受福斯新聞（FoxNews）訪問，反對使用這類藥物治療肥胖，指美國人對藥物太上癮。他強調以健康飲食、改善體能及其他方式，對抗肥胖和其他慢性疾病。

將在川普政府領導「聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心」的奧茲（Mehmet Oz）則支持使用這類藥物減重。他曾說，應盡可能幫想減重者達成目標。奧茲為外科醫生，也曾在電視節目介紹患者使用這類藥物的效果。

保險 患者 肥胖

延伸閱讀

曾破產的川普適合當總統嗎？陳冲：政治人物信用破產才是民眾的悲哀

川普加關稅或成最大灰犀牛 李彥秀：民進黨低估川普2.0

陳冲：川普講話是否算回事？搜尋一下「小鬼當家」看有啥故事就知道了

以黎達成停戰協議 效期永久、美法監督

相關新聞

影／詭異預言曝！Alexa稱「美國2031年亡國 」TikTok影片瀏覽破200萬

美國可能在不到10年內亡國嗎？日前美國一名TikTok創作者開玩笑詢問亞馬遜（Amazon）虛擬助理Alexa，「美國什...

影／喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光引熱議

美國副總統賀錦麗敗選後僅公開露面一次，隨後就遠離傷心地到夏威夷度假，神隱至今卻無預警在社群媒體發表一段僅28秒影片，鼓勵...

英媒：1.5萬跨性美軍可能於川普上任首日「被退役」

英國「泰晤士報」引述消息人士報導，川普可能於明年初就職時發布行政命令，將總人數約1.5萬的跨性軍人解職。有軍事協會憂心這...

選前訪賀錦麗 民權牧師被爆收50萬酬金

自由派新聞頻道MSNBC宣稱，總統競選期間，該台名主持人、民權牧師夏普頓(Al Sharpton)採訪民主黨候選人賀錦麗...

拜登提聯邦醫保納新型抗肥胖藥物 待川普同意

拜登政府今天提案，讓使用含類升糖素胜肽-1受體促效劑（台灣稱瘦瘦針）治療肥胖症的患者獲得聯邦醫保補助。若川普同意，約75...

美晶片補貼恐生變？川普指定的政府效率部領導人痛批「浪費」

美國總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）表示，美國「晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。