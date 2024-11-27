禽流感疫情未歇碰上節日烹飪需求 美國蛋價上漲

美國禽流感疫情導致雞蛋供應減少，加上假日季節將至，烘培和烹飪需求增長，讓雞蛋價格再次上漲。

不過，蛋價仍遠低於將近兩年前的近期高峰。貿易組織美國雞蛋協會（American Egg Board）表示，雜貨店雞蛋短缺目前僅是局部且暫時的情況。

美聯社報導，美國雞蛋協會主席兼執行長梅茨（Emily Metz）說：「這些情況正迅速得到改善，有時甚至一天內就能解決。」

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），今年10月美國各大城市一打雞蛋均價3.37美元（約新台幣110元），比9月略有下降，也比2023年1月顯著降低，當時均價飆升至4.82美元。然而，這一價格仍比2023年10月的2.07美元均價上漲63%。

有時，超市可能是價格飆升的原因之一。在今年8月美國聯邦貿易委員會（FTC）試圖阻止零售企業克羅格公司（Kroger Co.）與雜貨公司艾伯森（Albertsons）合併的案件聽證會上，克羅格的定價高階主管承認，公司曾將牛奶和雞蛋價格提高到超過通膨的水準。

但價格上漲背後還有其他因素。例如，梅茨表示，雞蛋產業認為11月和12月的需求量最高。

她說：「節日烘焙、南瓜派和餡料都不能沒有雞蛋。」

禽流感是導致價格上漲的另一個主要原因。這波禽流感疫情自2022年2月爆發，如今導致超過1億1100萬隻禽鳥被撲殺，其中大多是蛋雞。每當發現病毒時，農場內的所有禽鳥都會被撲殺，以遏制疫情擴散。

光是這個月，就有超過600萬隻禽鳥因為禽流感被撲殺。儘管這些禽鳥僅占美國總計3億7700萬隻蛋雞中的一小部分，但根據美國農業部數據，過去一年整體蛋雞數量下降約3%，這也導致雞蛋產量減少4%。