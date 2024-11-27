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英媒：1.5萬跨性美軍可能於川普上任首日「被退役」

中央社／ 華盛頓26日專電
英國媒體報導，川普可能明年初將總人數約1.5萬的跨性軍人解職。圖為美國跨性別軍人詹妮弗‧奚姆斯展示自己的美軍制服。美聯社
英國媒體報導，川普可能明年初將總人數約1.5萬的跨性軍人解職。圖為美國跨性別軍人詹妮弗‧奚姆斯展示自己的美軍制服。美聯社

英國「泰晤士報」引述消息人士報導，川普可能於明年初就職時發布行政命令，將總人數約1.5萬的跨性軍人解職。有軍事協會憂心這將破壞戰備狀態，經驗及領導力無法傳承；準白宮發言人則說，一切都是猜測。

「泰晤士報」（The Times）昨天指出，這1.5萬人將因「健康因素」退役。此外，這項新行政命令還包括禁止跨性別者參軍。

川普一向反對軍中的「覺醒」（woke）趨勢，抨擊一些高階軍官往往更在意多元化、公平及包容性，而不是把心放在制定作戰計畫。Woke一詞歷史悠久，一開始是指對種族歧視威脅的警覺，如今被用來形容為自由、進步價值走過頭、「施力過猛」的政治正確做法。

例如，迪士尼真人版「小美人魚」以非裔歌手荷莉貝利（Halle Bailey）出演主角，而非比照原著由白人女演員擔綱，就曾引發「太woke」的抨擊聲浪。

「泰晤士報」報導，預計這項新行政命令的範圍，將比川普在第一任期內發布的類似命令更廣，當時川普禁止跨性別者參軍，已服役者除外，但這次即使是服役數十年的人，也面臨被解職。

美軍幾乎所有軍種都未能達到徵兵目標，消息人士指出，只有陸戰隊的招募人數達標，一些將受新行政命令影響的人擔任非常高階的職位。

根據五角大廈，當前的隱私政策讓評估現役跨性別者人數變得困難，但在2021年拜登解除川普禁「跨性別者參軍」令時，130萬現役軍人中約有2200人被診斷出「性別不安」（gender dysphoria）症，也就是性別認同與生理性別不一致。

在川普第一任期反對跨性別禁令的軍事慈善機構，也意識到川普2.0可能會採取類似措施。

美國現代軍事協會」（Modern Military Associationof America）執行長布拉納曼（Rachel Branaman）表示：「如果從川普政府上台第一天起實施跨性別禁令，就會破壞軍隊的戰備狀態，並加劇招募及留任危機，更不用說向美國的對手傳遞脆弱的訊息」。

布拉納曼說，突然解僱1.5萬多名軍人，特別是考慮到徵兵目標比去年少了4.1萬人，增加作戰部隊的行政負擔，傷害部隊凝聚力，也加劇了關鍵技能的缺口。

她也指出，這將帶來高額財務成本，以及喪失經驗及領導力，可能需要20年及數十億美元才能彌補。

川普提名44歲的福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任防長，他曾公開譴責軍隊「軟弱」及「女性化」的領導層，也在最近的一本書中指出，「下一任總司令必須清理門戶」。

赫格塞斯還表示，為跨性別軍人提供醫療服務是五角大廈無法承擔的奢侈開支，聚焦軍隊中僅影響少數人的問題，是「跨性別瘋狂」的例子。

已經在軍隊服役的跨性別者表示，新的禁令不只對他們個人帶來重大困難，也會為軍隊帶來災難性的後果。

一名美國空軍現役士官對「泰晤士報」說，「在我的專業領域中，有這種經驗的人很少，一旦發生大規模突發事件，很難有人可以取代我所能提供的經驗水準」。

美國海軍跨性別分析師巴蒂斯塔（Paulo Batista）表示，禁令不只會讓他的職涯提前結束，還會在軍隊中引發動盪。

他說，「我的合約還剩4年」；如果把1.5萬人解雇，那就是1.5萬個領導職，每個人都扮演著至關重要的角色。

「有低階士兵，也有高級軍官。你把我們一個人解僱，那其他人就得遞補。這些職位可能需要幾個月甚至數年才能填補。」

巴蒂斯塔也駁斥另一項反對跨性別者參軍的論點，也就是國防部必須承擔越來越高的性別不安治療費用。

「沒有花任何錢，只是持續性的照護」，他說。「入伍的人只是輕微荷爾蒙不足，但重點是還有多少人會受到影響。把1.5萬人踢出去會影響整個艦隊、整個營。所有人都受到影響。」

川普過度團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）說，這些未透露姓名的消息人士只是在猜測，根本不知道自己在說什麼。「關於這個問題，還沒有做出任何決定。除非直接來自總統川普本人或其授權的發言人，否則任何政策都不應該被視為正式的。」

川普 美國 跨性別

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