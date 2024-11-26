墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普
路透報導，美國總統當選人川普承諾上任時要對墨西哥、加拿大實施25%進口關稅後，墨西哥總統薛恩鮑姆26日說，她當天將致函川普，敦促對話和合作。
薛恩鮑姆在例行記者會說，關稅將招致另一項關稅，如此反覆，直到讓一般企業陷於險境。她警告，關稅將在墨、美兩國造成通貨膨脹和就業機會流失。
美聯社報導說，她的發言暗示墨西哥可能實施關稅作為報復。
川普25日晚間指責墨西哥沒有更多作為，來阻止非法藥物和無證移民進入美國，並表示將在明年一月上任時對墨國施加關稅。但此舉可能違反川普第一任期簽訂的美墨加貿易協定（USMCA）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言