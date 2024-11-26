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美國議員控香港淪金融犯罪中心 籲重新評估優惠待遇

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
香港情境示意圖。圖／Ingimage
香港情境示意圖。圖／Ingimage

美國國會議員今天呼籲美國政府重新考慮與香港的金融關係，並舉出在洗錢、逃避制裁和向俄羅斯轉運遭管制的技術等方面，香港發揮「愈來愈大的作用」。

法新社報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on theStrategic Competition Between the United States and theChinese Communist Party）致函財政部長葉倫（JanetYellen）指出，自北京於2020年在中國半自治城市香港全面實施「香港國安法」以來，「香港已由深受信賴的全球金融中心，淪為深化中國、伊朗、俄羅斯與北韓組成的極權軸心之間合作的關鍵要角」。

這個跨黨派的委員會呼籲葉倫，重新評估香港的獨特經貿優惠待遇；在此優惠待遇下，美國把香港這個金融中心視為不同於中國其他地方的經濟實體。

美國國會議員說，大規模民主抗爭致使香港這座城市沸騰後而實施的「香港國安法」，「實際上已使香港屈從於中國的掌控；如今我們必須質疑，長久以來美國對香港的政策，特別是對其金融和銀行業的政策是否適當」。

根據「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」指出，香港在許多方面已成為首屈一指的要角，包括轉運遭禁的西方國家科技至俄羅斯、設立多家掛名公司以採購被禁止的伊朗石油、促成來自俄羅斯的黃金交易，以及協助與北韓從事非法貿易的「幽靈船」卸載貨。

美國 香港

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