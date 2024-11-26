快訊

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

美中貿易戰風險再起 大陸買家加緊大量採購巴西黃豆

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
中國大陸買家正在大量採購即將進入收成期的巴西黃豆。路透
中國大陸買家正在大量採購即將進入收成期的巴西黃豆。路透

中國大陸買家正在大量採購即將進入收成期的巴西黃豆，在對美中貿易緊張關係惡化的擔憂升溫之際，鎖定價格具吸引力的巴西黃豆將有助供應無虞。

彭博資訊報導，預計巴西的黃豆收成將達到歷史最高水準，這就使得供應充裕，並有助於中國貿易商鎖定利潤。據要求匿名的貿易商估計，對巴西黃豆的積極購買，意味著中國能滿足2-4月至少一半的需求，以及約20%的5-6月需求。

貿易商通常提前兩個月左右預訂貨物，但如果利潤足夠豐厚，也可以鎖定時間更遠的貨物。Commodity3的數據顯示，2月份巴西貨物的船上交貨（FOB）價格，比美國墨西哥灣地區的價格低每噸2美元左右，3月則便宜22美元。

巴西已經是世界上最大黃豆出口國，最新的採購行動凸顯出中國對該國黃豆的依賴程度增加。如果美國準總統川普明年年初上任後讓美國農產品再次捲入貿易戰，可能引發供應衝擊的擔憂，貿易商就會更有在其他地方囤貨的意願。

巴西 美中關係 美國 貿易戰

延伸閱讀

川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

川普再啟關稅戰斧 法人：三檔衝擊大、可低接二檔

川普大打關稅牌 人民幣跌至近4月新低

川普祭關稅大刀 台積電前董座劉德音：不太有影響 因台商都賺中間財

相關新聞

路透：川普再揮關稅大棒之際 特斯拉受陸官媒吹捧

路透報導，美國準總統川普再對中國大陸提出關稅威脅，推動「脫鉤斷鏈」，但其金主馬斯克的特斯拉供應鏈與中國深度綁定，成為中國...

美中貿易戰風險再起 大陸買家加緊大量採購巴西黃豆

中國大陸買家正在大量採購即將進入收成期的巴西黃豆，在對美中貿易緊張關係惡化的擔憂升溫之際，鎖定價格具吸引力的巴西黃豆將有...

環團示警 傷害雨林產業仍獲融資

根據環保團體的新研究，銀行和資產管理公司持續提供數百億美元融資，給業務可能直接威脅到亞馬遜等熱帶雨林的公司。

星巴克咖啡師「排班軟體」遭駭搶修中 出勤薪資計算靠紙筆

星巴克（Starbucks）北美地區咖啡師的排班軟體供應商受到勒索軟體攻擊，影響到星巴克支付薪水給咖啡師的作業，也沒辦法...

巴菲特感恩節再捐11億給家族基金會 公布遺產分配細節

巴菲特(Warren Buffett)25日表示，按照往例今年感恩節將捐贈價值11億元的公司股票給兒女管理的四個家族基金...

冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

新聞周刊(Newsweek)25日報導，總統當選人川普25日在其社媒說，上台後將對中國進口商品加徵10%關稅，墨西哥和加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。