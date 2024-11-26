美中貿易戰風險再起 大陸買家加緊大量採購巴西黃豆

中國大陸買家正在大量採購即將進入收成期的巴西黃豆，在對美中貿易緊張關係惡化的擔憂升溫之際，鎖定價格具吸引力的巴西黃豆將有助供應無虞。

彭博資訊報導，預計巴西的黃豆收成將達到歷史最高水準，這就使得供應充裕，並有助於中國貿易商鎖定利潤。據要求匿名的貿易商估計，對巴西黃豆的積極購買，意味著中國能滿足2-4月至少一半的需求，以及約20%的5-6月需求。

貿易商通常提前兩個月左右預訂貨物，但如果利潤足夠豐厚，也可以鎖定時間更遠的貨物。Commodity3的數據顯示，2月份巴西貨物的船上交貨（FOB）價格，比美國墨西哥灣地區的價格低每噸2美元左右，3月則便宜22美元。

巴西已經是世界上最大黃豆出口國，最新的採購行動凸顯出中國對該國黃豆的依賴程度增加。如果美國準總統川普明年年初上任後讓美國農產品再次捲入貿易戰，可能引發供應衝擊的擔憂，貿易商就會更有在其他地方囤貨的意願。