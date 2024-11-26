前舞蹈女演員在紐約起訴神韻 染麻疹遭迫工作24歲被送回台灣

（德國之聲中文網）張郡格代表她本人及其他被稱為神韻的受害者，向懷特普萊恩斯（White Plains）法院提起訴訟。神韻組織位於紐約州卡德巴克維爾（Cuddebackville）的龍泉（Dragon Springs）。

起訴中稱，儘管該團體自身面臨中共的迫害，但其所採取的做法與中共某些最嚴重的做法相同，包括迫使兒童受到公開羞辱作為管教。

起訴中稱，神韻通過剝削海外徵募的年輕舞者、迫使他們長時間工作賺取數億美元，並恐嚇他們如果退出的話會遭受傷害。

神韻未立即回覆評論請求。其網站稱，85%的演員是成年人；對年輕表演者而言，跟隨神韻巡演是一生難得的機會，讓他們能獲得等值於5萬美元的獎學金，在紐約州教育部注冊或新英格蘭高等教育委員會認可的學校就學。據該網站，神韻以及同被起訴的飛天藝術學院以及飛天大學均由法輪功追隨者成立。

起訴稱，張郡格11歲父親去世後加入了飛天藝術學院獲得全額獎學金，因她相信通過為神韻跳舞能幫助自己的家庭。她於2009年12月開始為神韻跳舞，第一年儘管每天工作18個小時為演出做準備，卻沒有任何收入。其中七場演出被安排在曼哈頓的無線電城音樂廳。

第一年後，她每月有500美元收入，直到2019年從飛天大學"畢業"。當時，她的收入提高到每月1000美元。

起訴中稱，畢業後的5月到11月，她一直訓練，12月至次年5月則在美國及世界各地作為舞蹈演員演出超過100場。過程中，除了每年一次為期兩周的假期之外，她不被允許見自己的母親。

起訴稱，她14歲時感染麻疹，但不被允許看醫生，而是被告知通過冥想來感覺好一點，在康復過程中也被要求工作。

張郡格2020年被神韻除名，當時她24歲。起訴稱，被送回台灣後，她被診斷出臨床抑郁和創傷後應激障礙。

（美聯社）

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