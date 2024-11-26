執法過當？美國警開槍害嫌犯全身75%嚴重燒傷 纏訟2年判無罪

警方執法過當的標準非常難以拿捏。美國2022年發生一起警方追捕嫌犯時，電擊槍走火導至嫌犯全身75%嚴重燒燙傷，檢方以過失罪起訴副警長，直到今年11月當地法院審理此案，最終判決無罪。

根據《紐約郵報》、《CNN》等報導，2022年美國佛羅里達一名副警長克勞福德（David Crawford）追捕一名危險駕駛的機車騎士巴雷托（Jean Barreto），巴雷托闖紅燈、騎上人行道甚至逆向，最後騎進加油站。

根據警方密錄器畫面顯示，當時多名員警衝進加油站壓制巴雷托，他的機車在混戰中翻倒，溢出的汽油沾到身上，此時警方的電擊槍點燃汽油，導致巴雷托臉部以下遭到烈火吞噬，全身75%嚴重燒傷。

檢方根據電擊槍紀錄，認為克勞福德扣動扳機的時間與起火時間一致，以過失罪起訴克勞福德。

此案本月開庭審理，克勞福德的律師聲稱整起事件是意外，克勞福德完全沒有開槍，他是把電擊槍扔到一旁，結果槍枝走火才引燃火勢。而克勞福德被問及是否記得電擊槍究竟是在他手中擊發、還是被扔在一旁走火時，他僅回答「不記得有沒有關保險」。

克勞福德說明，當時他認為巴雷托持有武器，擔心他逃跑的話會傷害更多人，所以才全力追捕巴雷托。克勞福德並表示就算重來一次，他也不會改變逮捕的手法。

巴雷托的律師表示，巴雷托因燒傷住院多年，已花費700萬美元（約新台幣2億2737萬元）的醫藥費，身體和精神皆受到重創，「如果他危險駕駛，那就指控他危險駕駛，而不是在他們身上放火」。

經過一周的審判後，克勞福德獲判無罪。巴雷托的律師表示，雖然刑事案以無罪結案，但巴雷托仍計劃以魯莽、過度使用武力為由提起民事訴訟。