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拜登最後一次赦免感恩節火雞 重申不特赦兒子

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
圖為白宮22日晚上在南草坪為拜登總統舉行感恩晚宴，拜登（右）致詞時不禁潸然淚下，明年1月即將結束超過50年的公職生涯。第一夫人吉兒（左）稱讚拜登是英雄。（美聯社） President Joe Biden, accompanied by first lady Jill Biden, speaks during a dinner of gratitude for his long-time supporters at the White House in Washington, Friday, Nov. 22, 2024. (AP Photo/Jose Luis Magana)
圖為白宮22日晚上在南草坪為拜登總統舉行感恩晚宴，拜登（右）致詞時不禁潸然淚下，明年1月即將結束超過50年的公職生涯。第一夫人吉兒（左）稱讚拜登是英雄。（美聯社） President Joe Biden, accompanied by first lady Jill Biden, speaks during a dinner of gratitude for his long-time supporters at the White House in Washington, Friday, Nov. 22, 2024. (AP Photo/Jose Luis Magana)

美國總統拜登今天最後一次主持感恩節火雞赦免儀式時，向美國民眾說：「保持冷靜，繼續咯咯叫。」他不僅感性向民眾致謝，也重申卸任前不會特赦他的兒子杭特

法新社報導，拜登（Joe Biden）將於明年1月20日卸任，交棒共和黨總統當選人川普（Donald Trump）。

82歲的拜登今天在歷史悠久的感恩節火雞赦免儀式中，赦免名為「桃子」（Peach）和「花兒」（Blossom）的2隻火雞，讓牠們免於成為餐桌上的佳餚。

這場活動在白宮南草坪登場，拜登在開場時幽默表示，「桃子」的座右銘是「保持冷靜，繼續咯咯叫」，而「花兒」的哲學則是「不耍手段」。

他還提到，這2隻火雞從牠們生長的明尼蘇達州農場，到前往華府的途中，始終都「保持冷靜並咯咯叫，他們現在還在叫個不停」。

隨拜登將於明年1月20日卸任，他的言談中也透露出一絲感傷，而2隻火雞則不時發出咯咯聲。

拜登表示，他希望以「更嚴肅的語氣」結束他的談話，並稱這是「我最後一次在這節日，以總統的身分在這裡發表談話…我想對你們說，這是我一生的榮幸，我永遠心存感激」。

隨著拜登的單一任期即將屆滿，他的注意力很快將轉移到美國總統在卸任前例行性實施的人道特赦上。

拜登開玩笑說，「他們告訴我，今天這裡有2500人都在尋求特赦」，但他表示唯獨有個人他不會特赦，那就是他的兒子杭特（Hunter Biden）。

韓特今年稍早在購買槍枝時對非法使用毒品一事說謊，此事涉嫌重罪指控，他於今年6月被定罪，並在另一起逃稅案中認罪。

白宮今天表示，對於外界關注的拜登是否可能特赦他兒子的問題，沒有進一步補充。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

拜登 杭特 特赦 美國

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