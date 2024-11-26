美零售商梅西百貨員工涉做假帳 隱匿逾50億元包裹配送費

美國知名零售商梅西百貨今天披露，一名員工在過去3年多的時間裡，經由做假帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣50.5億元）的送貨費用。梅西將延後發布完整第3季財報。

梅西百貨在新聞稿中表示，經過獨立調查和法證分析，公司「發現一名負責核算小包裹配送費用的會計員工蓄意做錯應付帳款，以掩蓋2021年第4季到2024年11月2日為止約1.32億至1.54億美元的累計配送費用。」

梅西百貨表示，沒有證據顯示這些錯誤帳目對向供應商付款或公司現金管理造成影響。這名員工據悉已經離職。

梅西百貨表示：「調查尚未發現有任何其他員工涉及相關行為。」

梅西百貨補充說：「公司將延後發布2024年第3季收益報告及相關財報視訊會議，以便完成獨立調查。」

梅西百貨並未立即回覆法新社詢問，包括是否已將此案移交給執法單位。