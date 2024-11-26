快訊

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

流通商戰／北車商場明年重新招標 微風保得住金雞母？

美零售商梅西百貨員工涉做假帳 隱匿逾50億元包裹配送費

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
美國知名零售商梅西百貨今天披露，一名員工在過去3年多的時間裡，經由做假帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣50.5億元）的送貨費用。（美聯社）
美國知名零售商梅西百貨今天披露，一名員工在過去3年多的時間裡，經由做假帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣50.5億元）的送貨費用。（美聯社）

美國知名零售商梅西百貨今天披露，一名員工在過去3年多的時間裡，經由做假帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣50.5億元）的送貨費用。梅西將延後發布完整第3季財報。

梅西百貨在新聞稿中表示，經過獨立調查和法證分析，公司「發現一名負責核算小包裹配送費用的會計員工蓄意做錯應付帳款，以掩蓋2021年第4季到2024年11月2日為止約1.32億至1.54億美元的累計配送費用。」

梅西百貨表示，沒有證據顯示這些錯誤帳目對向供應商付款或公司現金管理造成影響。這名員工據悉已經離職。

梅西百貨表示：「調查尚未發現有任何其他員工涉及相關行為。」

梅西百貨補充說：「公司將延後發布2024年第3季收益報告及相關財報視訊會議，以便完成獨立調查。」

梅西百貨並未立即回覆法新社詢問，包括是否已將此案移交給執法單位。

假帳 百貨 美國

延伸閱讀

當12星座遭職場霸凌！有人當面對質、有人抱團取暖、「大魔王」開砲完就離職

川普舉起關稅大刀 首批砍向「中加墨」三國

美媒：美企依賴台積在台製程 將讓美更可能提供軍事援助

股票型ETF 資金寵愛

相關新聞

美零售商梅西百貨員工涉做假帳 隱匿逾50億元包裹配送費

美國知名零售商梅西百貨今天披露，一名員工在過去3年多的時間裡，經由做假帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣50.5億元）的...

師生不倫性交逾20次！女教師與14歲男生車震 重判30年1年出獄

美國發生女教師與未成年學生「車震」離譜事件！

13歲啦啦隊女童失蹤！父1招揭愛女被棄屍 15歲少年被控謀殺

美國發生駭人命案，有13歲品學兼優的女生失蹤後，被發現遭15歲少年用利器殺害後棄屍荒野，警方拘捕涉案少年控以二級謀殺罪，但2人關係及犯案動機仍未明，須繼續調查。

當中國政府代理人 前美電信公司華裔員工判刑4年

美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處...

專家：趁川普加徵關稅前 今年黑色星期五宜買高單價商品

新聞周刊(Newsweek)25日報導，總統當選人川普選舉期間說上台後將對中國進口商品開徵60%關稅，其他貿易夥伴進口商...

美特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

特別檢察官史密斯(Jack Smith)25日提出動議，要求對候任總統川普的四項重罪起訴全部撤銷，這些指控是關於川普干預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。