13歲啦啦隊女童失蹤！父1招揭愛女被棄屍 15歲少年被控謀殺

美國發生駭人命案，有13歲品學兼優的女生失蹤後，被發現遭15歲少年用利器殺害後棄屍荒野，警方拘捕涉案少年控以二級謀殺罪，但2人關係及犯案動機仍未明，須繼續調查。死者父親悲痛地表示「缺乏同情心和同理心的人，奪走了我女兒的性命」，要求兇手得到應有的懲罰。

15歲少年被捕控二級謀殺

綜合外媒報導，這宗命案發生在美國田納西州的鮑威爾中學（Powell Middle School），死者為13歲的啦啦校隊隊員科普蘭（Savannah Grace Copeland）。科普蘭10月22日被家人報稱失蹤，父親因女兒遲遲未回家，於是用手機定位追蹤，發現女兒被定位在樹林中，心知不妙報警，終在森林的泥濘路上發現女兒的屍體。

警方迅速逮捕1名15歲少年哈里斯（Malakiah Lamar Harris），涉用利器殺害科普蘭後棄屍荒野，警方指控他二級謀殺罪，檢察官將以成年人身份審訊他，聽證會預計於2025年1月進行。由於他們的關係，以及哈里斯的犯案動機仍未明，警方須繼續調查。

據報導，科普蘭是品學兼優學生，在學校擔任啦啦隊隊員，在體操、空手道等運動也表現出色，性格積極進取，本來希望在大學學習進修法醫人類學，但事件讓一切破滅，他的父親悲痛表示「我認為缺乏同情心和同理心，才會奪走我女兒的生命」。他也要求疑犯能被定為成年人接受審判，得到應有懲罰。

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文章授權轉載自《香港01》