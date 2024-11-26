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師生不倫性交逾20次！女教師與14歲男生車震 重判30年1年出獄

香港01／ 喬納森／報導
女教師被指2015年時和14歲男學生發生逾20次性行為。示意圖／ingimage
女教師被指2015年時和14歲男學生發生逾20次性行為。示意圖／ingimage

美國發生女教師與未成年學生「車震」離譜事件！涉案22歲女教師在多年前於馬里蘭州的中學任教，期間與14歲男學生發生不倫關係，利用酒精及大麻誘惑男生，在短短5個月間，發生了逾20次性行為，在校園內、女教師的車上及其母親住所等地方激戰。去年男生終站出來揭發事件，女教師最後因多項性虐待未成年人與性犯罪罪名，被判處30年刑期，但只須服刑一年，其餘刑期獲緩刑。

綜合外媒報導，事件發生在2015年，但早前再在網上瘋傳。涉案女教師瑪麗莎（Melissa Marie Curtis）當時只有22歲，在2015年在蒙哥馬利村中學工作，於同年1月至5月之間，與1名14歲8年級學生發生不倫關係，兩人先後發生逾20次性行為，事發地點包含校園內、瑪麗莎的車子、瑪麗莎母親在蒙哥馬利縣的住所等。

案情顯示，男生因參加由瑪麗莎舉行的課後活動，經常有單獨相處的機會，並向男生提供酒精和大麻作為利誘，進而發展出這段不倫關係。男生於2023年10月站出來揭發瑪麗莎這些性虐待行為。

警方隨即展開調查，瑪麗莎於同年11月向警方自首，因對未成年人進行性虐待及多項性犯罪罪行，被判30年刑期，但只須服刑一年，其餘刑期獲緩刑。而她在未來25年內被登記為性犯罪者，禁止與除了自己孩子以外的未成年人單獨接觸。

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文章授權轉載自《香港01》

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