快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

當中國政府代理人 前美電信公司華裔員工判刑4年

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處4年有期徒刑。（美聯社）
美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處4年有期徒刑。（美聯社）

美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處4年有期徒刑。

司法部聲明表示，59歲李平來自佛羅里達州衛斯理堂（Wesley Chapel），他在認罪協議中承認自己是中國政府的未登記代理人。

從中國移民到美國的李平，向中國國家安全部提供一些法人團體的訊息，以及一名居住佛州的法輪功成員的個人資訊詳情。

法新社報導，司法部指李平曾在一家美國大型電信公司和一家國際資訊科技公司工作。法院文件中並未透露這兩家公司的名稱，但根據媒體報導，分別是威瑞森公司（Verizon）和印福思科技公司（InfoSys）。

司法部表示：「至少從2012年初起，（李平）就在中國國家安全部官員的指示下擔任合作聯繫人，以獲取（中國）政府感興趣的訊息。」

據指出：「李平在中國國家安全部的要求下，取得各式各樣的訊息，包括中國異議人士、民主運動人士、法輪功成員以及美國非政府組織的相關訊息。」

中共 移民 美國

延伸閱讀

川普欽點司法部長引譁然！「極右派議員」蓋茨零司法部經驗、涉性醜聞

曾言川普耳朵恐非中彈…美國FBI局長雷伊可能走人 替代人選倡「全面肅清」

美司法部急轉彎！特別檢察官打算「逐步結束」川普聯邦官司

3共和黨主政州打破60年慣例 拒絕司法部派員「監票」

相關新聞

師生不倫性交逾20次！女教師與14歲男生車震 重判30年1年出獄

美國發生女教師與未成年學生「車震」離譜事件！

13歲啦啦隊女童失蹤！父1招揭愛女被棄屍 15歲少年被控謀殺

美國發生駭人命案，有13歲品學兼優的女生失蹤後，被發現遭15歲少年用利器殺害後棄屍荒野，警方拘捕涉案少年控以二級謀殺罪，但2人關係及犯案動機仍未明，須繼續調查。

當中國政府代理人 前美電信公司華裔員工判刑4年

美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處...

專家：趁川普加徵關稅前 今年黑色星期五宜買高單價商品

新聞周刊(Newsweek)25日報導，總統當選人川普選舉期間說上台後將對中國進口商品開徵60%關稅，其他貿易夥伴進口商...

美特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

特別檢察官史密斯(Jack Smith)25日提出動議，要求對候任總統川普的四項重罪起訴全部撤銷，這些指控是關於川普干預...

美國股市和小型股都創新高 看好川普提名貝森特任財長

美國股市周一收高，標普500指數連續六個交易日上漲，和道瓊工業指數同創新高，小型股羅素 2000 指數也創下歷史新高，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。