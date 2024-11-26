當中國政府代理人 前美電信公司華裔員工判刑4年

美國司法部表示，前美國電信公司員工李平（Ping Li，音譯）因向中國提供有關中國異議人士和法輪功成員的訊息，今天被判處4年有期徒刑。

司法部聲明表示，59歲李平來自佛羅里達州衛斯理堂（Wesley Chapel），他在認罪協議中承認自己是中國政府的未登記代理人。

從中國移民到美國的李平，向中國國家安全部提供一些法人團體的訊息，以及一名居住佛州的法輪功成員的個人資訊詳情。

法新社報導，司法部指李平曾在一家美國大型電信公司和一家國際資訊科技公司工作。法院文件中並未透露這兩家公司的名稱，但根據媒體報導，分別是威瑞森公司（Verizon）和印福思科技公司（InfoSys）。

司法部表示：「至少從2012年初起，（李平）就在中國國家安全部官員的指示下擔任合作聯繫人，以獲取（中國）政府感興趣的訊息。」

據指出：「李平在中國國家安全部的要求下，取得各式各樣的訊息，包括中國異議人士、民主運動人士、法輪功成員以及美國非政府組織的相關訊息。」