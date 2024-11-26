美國股市和小型股都創新高 看好川普提名貝森特任財長

美國股市周一收高，標普500指數連續六個交易日上漲，和道瓊工業指數同創新高，小型股羅素 2000 指數也創下歷史新高，市場肯定川普的財長人選，推動公債殖利率走低，房屋建商在內對利率敏感型股票上漲，抵銷輝達（NVIDIA）和能源股的頹勢。

標普500指數上漲18.03點，漲幅0.3%，收在5,987.37點；那斯達克綜合指數漲51.19點，漲幅0.3%，收在19,054.84點。道瓊工業指數上漲 440.06 點，漲幅1%，至 44,736.57 點。

標普500指數一度突破6,000點。小型股羅素2000指數收漲1.5%，收在歷史高點 2,442.031點。

費城半導體指數上漲0.7%，輝達和台積電ADR分別下跌4.2%和2.6%。

市場風險偏好上升，交易員對川普提名貝森特為財長表示歡迎，押注這位避險基金基金經理人會將華爾街的思維運用到這一職位。貝森特的提名也緩和投資人對可能加徵新關稅的疑慮，這疑慮曾在大選前推動公債殖利率上漲。

凱投宏觀高級市場經濟學家James Reill說：「這回，焦點集中在關稅政策上--如今選擇貝森特擔任財政部長似乎緩解了主要的財政疑慮。」

高盛的技術策略專家羅布納（Scott Rubner）看好美股料於本周啟動年底漲勢，推動標普500指數走高大約4%，至6,200點。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，他預計聯準會（Fed）繼續朝著既不抑制也不促進經濟景氣的立場降低利率。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12月降息1碼（0.25個百分點）的可能性為 56.2%。

市場焦點也轉向以色列和黎巴嫩之間的停火協議談判，這推動油價下跌，拖累能源股大跌 2%。

投資人期待川普和共和黨國會能夠兌現其對企業友好政策的承諾，這是小型股的最新利多因素。自Fed 9 月開始貨幣政策寬鬆周期以來，小型股一直是市場關注的焦點。

殖利率下降帶動利率敏感的房地產股上漲，住房股指數大漲 4.5%。梅西百貨急挫 2.2%，此前百貨公司因會計問題延後公布第3季業績。

受亞馬遜（Amazon）大漲 2.2% 所提振，非必需消費品股領漲。

本周將公布個人消費支出(PCE)物價指數報告，這是美聯儲青睞的通脹指標。緊接著就是美國感恩節。

Bath & Body Works 上調全年調整後利潤預測，股價大漲 16.5%。