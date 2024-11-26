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美特檢撤銷川普2020選舉案指控 不上訴機密文件案

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統當選人川普明年1月重返白宮，特別檢察官史密斯今天放棄對他首次總統任期結束離開白宮後不當處理機密文件案的上訴，同時也要求法官駁回川普被控干預2020年大選案。

法新社報導，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）表示，他撤回對於川普（Donald Trump）任命聯邦地區法官所作裁決的上訴。這位法官於今年稍早，駁回史密斯對川普不當處理機密文件案的起訴。

他還說，此舉是依據美國司法部不起訴在任總統的長年政策。

另外，史密斯今天也採取行動撤銷針對川普的干預2020年總統大選案，因為川普當時涉嫌推翻拜登（JoeBiden）勝選結果。

他在向審理這起案件法官提交的文件中提到，鑒於美國司法部長期以來不起訴在任總統的政策，此案應該被撤銷。

川普團隊通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）透過聲明指出：「司法部今天的決定，結束了針對川普總統的違憲聯邦案件，這是法治的重大勝利。」

司法 川普 美國

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