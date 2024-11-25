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美準商務部長與泰達商談 推動比特幣借貸計畫

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

根據路透社引述彭博的報導，美國候任總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正與全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）洽談一項價值20億美元的放款計畫。

根據彭博，這項數十億美元的放款對象將是以比特幣（Bitcoin）作為抵押的客戶，此舉也將加深盧特尼克與泰達在財務上的合作，盧特尼克一直希望普及加密貨幣

彭博引述知情人士的話表示，擔任金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長的盧特尼克正與泰達洽商，爭取資助可能最終達數百億美元規模的放款計畫。

泰達在回覆路透社的電郵中表示：「泰達投資（Tether Investments）正尋求將過去幾年產生的部分利潤用於不同機會。」

路透社尋求費茲傑羅公司在非上班時間就此評論，但未獲立即回應。

根據彭博報導，泰達透過費茲傑羅公司持有價值數十億美元的美國公債，來維持其穩定幣的價值，這種合作關係讓盧特尼克的公司每年賺取數千萬美元。

穩定幣是一種數位代幣，專為維持固定價格而設計，通常由美元或歐元等傳統貨幣作為支撐。

川普本週稍早表示，他將提名盧特尼克擔任商務部長，負責領導貿易與關稅策略。盧特尼克也將對美國貿易代表署（USTR）負起「額外的直接責任」。

擁有近4萬7000名員工的美國商務部職司多項業務監管 ，從美國人口調查與統計局（U.S. CensusBureau）到天氣預報、海洋航行與投資推廣。

川普 美國 貨幣

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