就怕黑五消費疲軟 美零售業者促銷活動提前又拉長

美國本周五將迎來「黑色星期五」購物節，零售業者正把促銷折扣活動延長為數周，以便吸引美國消費者持續花錢購物。此時數據顯示，做為經濟成長拉抬力道的消費者支出開始有動搖跡象。

沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨（Target）和梅西百貨（Macy’s）等美國零售業者早已經大力打著黑五購物節的口號提供大幅折扣。儘管如此，根據Circana彙編的數據，截11月16日的當周，一般商品銷售較去年同期下滑3%。

全美零售聯盟（NRF）預估，美國在11月、12月的冬季假期購物季銷售額將接近1兆美元，達到創紀錄的每人支出902美元，但支出增幅預料僅2.5%至3.5%，是2018年來最低成長幅度。

顧問業者EY Parthenon首席經濟分析師達科表示：「我們見到延長的促銷，試圖擴大吸引更多消費者的機會。本購物季可能的情況是，相當壓抑的銷售，雖然量在成長，但步調溫和，零售商的定價權力少得多。」

他說，零售業者透過折扣和不同形式的促銷活動來刺激所得較低的一端，同時利用拉長的購物促銷期，試圖吸引較高所得的消費者。

根據密根大學的每月調查，儘管整體通膨率已從過去幾年的歷史高點回落，但消費者「仍對持續的高物價感到極度沮喪」。

Target在11月初展開為期三天的「黑五提前購活動」，並將於本周四推出「黑色星期五優惠」，時間將延續至本月底，提供包括半價的耶誕樹和耳機產品。

全球最大零售業者沃爾瑪（Walmart）在11月11日推出為期兩周的「黑色星期五優惠」的第一階段，本周一展開第二階段，提供降價的電視機、iPhone、玩具和牛仔褲等。亞馬遜的「黑五購物周」則從則從上周四展開，居家飾品與修繕業者家得寶（Home Depot）的「黑五大省錢」活動則從11月7日延續至12月4日。