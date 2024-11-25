快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

就怕黑五消費疲軟 美零售業者促銷活動提前又拉長

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。路透
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。路透

美國本周五將迎來「黑色星期五」購物節，零售業者正把促銷折扣活動延長為數周，以便吸引美國消費者持續花錢購物。此時數據顯示，做為經濟成長拉抬力道的消費者支出開始有動搖跡象。

沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨（Target）和梅西百貨（Macy’s）等美國零售業者早已經大力打著黑五購物節的口號提供大幅折扣。儘管如此，根據Circana彙編的數據，截11月16日的當周，一般商品銷售較去年同期下滑3%。

全美零售聯盟（NRF）預估，美國在11月、12月的冬季假期購物季銷售額將接近1兆美元，達到創紀錄的每人支出902美元，但支出增幅預料僅2.5%至3.5%，是2018年來最低成長幅度。

顧問業者EY Parthenon首席經濟分析師達科表示：「我們見到延長的促銷，試圖擴大吸引更多消費者的機會。本購物季可能的情況是，相當壓抑的銷售，雖然量在成長，但步調溫和，零售商的定價權力少得多。」

他說，零售業者透過折扣和不同形式的促銷活動來刺激所得較低的一端，同時利用拉長的購物促銷期，試圖吸引較高所得的消費者。

根據密根大學的每月調查，儘管整體通膨率已從過去幾年的歷史高點回落，但消費者「仍對持續的高物價感到極度沮喪」。

Target在11月初展開為期三天的「黑五提前購活動」，並將於本周四推出「黑色星期五優惠」，時間將延續至本月底，提供包括半價的耶誕樹和耳機產品。

全球最大零售業者沃爾瑪（Walmart）在11月11日推出為期兩周的「黑色星期五優惠」的第一階段，本周一展開第二階段，提供降價的電視機、iPhone、玩具和牛仔褲等。亞馬遜的「黑五購物周」則從則從上周四展開，居家飾品與修繕業者家得寶（Home Depot）的「黑五大省錢」活動則從11月7日延續至12月4日。

消費者 黑色星期五

延伸閱讀

營邦攻AI超威風 左擁輝達 右抱博通、英特爾

亞馬遜加碼1303億元 投資OpenAI對手AI新創公司Anthropic

感恩、聖誕購物季獲利預測不一 沃爾瑪提高、目標百貨縮水

沃爾瑪 上調全年度展望

相關新聞

美國政府要砍英特爾補助金？ 傳從85億縮水到80億美元

紐約時報報導，拜登政府計劃削減英特爾初步獲得的85億美元聯邦晶片法補助金，此前英特爾延後投資案，且面臨業務陷入窘困的局面...

就怕黑五消費疲軟 美零售業者促銷活動提前又拉長

美國本周五將迎來「黑色星期五」購物節，零售業者正把促銷折扣活動延長為數周，以便吸引美國消費者持續花錢購物。此時數據顯示，...

專家：台積電赴美建廠 美企仍可能仰賴台製晶片

美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站報導，即使台積電在亞利桑那州建廠，在可預見的未來，一些美國企...

美債止跌回穩 4.5%殖利率吸引投資人搶進 下一步怎麼走？

美國公債市場在歷經連兩個月來的拋售後，終於出現止跌回穩跡象，因為隨著美債殖利率攀升至數月來高點，投資人開始在美債市場逢低...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（22日）收漲，道瓊工業指數勁揚426點並創下新高，小型股漲勢更凌厲。隨著本周感恩節假期後「黑色星期五...

南加富人區遭無人機監控 盜竊團夥手法升級

盜竊團夥正在利用無人機密切監視南加一些富裕社區，這讓當地居民感到十分恐懼。屋主發現，自家上空有經常無人機飛來飛去，監視他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。