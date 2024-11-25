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美國政府要砍英特爾補助金？ 傳從85億縮水到80億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
拜登政府傳出計劃削減英特爾初步獲得的85億美元聯邦晶片法補助金金額。路透
拜登政府傳出計劃削減英特爾初步獲得的85億美元聯邦晶片法補助金金額。路透

紐約時報報導，拜登政府計劃削減英特爾初步獲得的85億美元聯邦晶片法補助金，此前英特爾延後投資案，且面臨業務陷入窘困的局面。

紐時引述四名知情人士說法報導，英特爾將見到補助金金額，從今年稍早時宣布的85億美元，減少到80億美元。這些人士要求不具名，原因是終版合約還沒簽署。條件的調整，考量到英特爾先前已獲得為美國軍方生產晶片的30億美元合約。

在美國聯邦政府決定削減給予英特爾的補助金之前，英特爾延後了部分在俄亥俄州晶片廠的投資計畫。英特爾現在計劃讓完工的時間延後至2030年之前，而非原定的2025年完工。英特爾在寫下56年歷來最大單季虧損之後，一直面臨削減成本的壓力。

紐時指出，拜登政府的最新行動也考量到英特爾的技術藍圖與客戶需求。英特爾持續努力改善技術能力，要追趕台積電，但一直無法說服客戶該公司的技術能媲美台積電。

相較於拜登政府可能削減提供給英特爾的補助，美國商務部在11月15日已經發布新聞稿，確定台積電可望在拜登政府任內核可66億美元補助。

依據計畫，美國商務部正努力趕在2025年1月20日拜登卸任前敲定上述幾項補助合約。美國晶片法預留390億美元補助款、750億美元貸款和貸款擔保、25%稅收抵免，大多數資金均分配，但僅一小部分已敲定補助入帳時程。

台積電 拜登 美國

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