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川普前幕僚任國安副助理 曾推動穆斯林旅行禁令

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統當選人川普上一任內的國安幕僚高卡，將隨川普重返白宮，擔任總統副助理、處理反恐議題。他在2017年推動禁止6個穆斯林國家民眾赴美旅遊禁令、及暫停接收難民政策。

川普（Donald Trump）23日宣布，任命高卡（Sebastian Gorka）為他的副助理、同時擔任反恐資深主任。川普2017年1月剛進白宮時，也任命高卡為副助理，負責國安事務，高卡當年8月就離開白宮。

川普指出，高卡自2015年來一直是「美國優先」（America First）、「讓美國再度偉大」運動（MakeAmerica Great Again）的倡議者。

綜合紐約時報（The New York Times）等媒體的報導，高卡在川普第一任內，積極推動對6個以穆斯林為主的國家實施旅行禁令，並暫停接納難民，目的是為阻止恐怖分子入境。他曾說，伊斯蘭對西方文明構成威脅。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，高卡是在英國出生的匈牙利裔移民，他曾在多所學術機構任教，曾與川普前首席策士、極右派的巴農（SteveBannon）密切合作。高卡也曾是福斯新聞（FoxNews）的評論員。

華盛頓觀察報（Washington Examiner）和富比世（Forbes）報導，高卡在2017年參加川普就職舞會時，被拍攝到佩戴匈牙利民族主義團體Vitézi Rend的勳章。

該組織在1930至1940年代因與納粹有所聯繫，而備受爭議。美國媒體報導，在二戰期間，國務院將VitéziRend列為納粹德國政府指導的組織之一。

高卡當時說，他是為紀念父親而佩戴那枚勳章，父親是因為反對匈牙利共產主義，在1979年獲得勳章。他自己從未對Vitézi Rend效忠。

美國國家廣播公司（NBC）報導，高卡1970年在倫敦出生，2012年成為美國公民，長期住匈牙利，2006年曾參選一個小城市的市長，以極小差距落選。

匈牙利 川普 美國公民

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