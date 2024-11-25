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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數上周五（22日）收漲，道瓊工業指數勁揚426點並創下新高，小型股漲勢更凌厲。隨著本周感恩節假期後「黑色星期五」為年終購物季揭開序幕，美國消費狀態和零售業業績將成為焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股期指上漲

隨著華爾街開始縮短感恩節交易週，美國股指期貨周日晚間上漲。

道瓊工業指數期貨上漲221點，漲幅0.5%。標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨分別上漲約0.4%。

川普提名前索羅斯基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任美國下一任財政部長。

美國總統當選人川普22日宣布提名貝森特擔任財政部長。由於貝森特曾多次強調川普的關稅政見主要是做為與各國談判的籌碼，因此這項任命顯示明年元月川普上任後，可能不會立即宣布全面提高關稅，使華爾街金融界鬆一口氣。

華爾街普遍認為貝森特出任財長對市場有利，牛津經濟公司專家史威特說，「 貝森特一直站在較不激進的關稅那邊」，選擇由他出任財長，讓川普的高關稅政見實現可能性較低；米施勒金融集團董事卡佩羅認為貝森特是位「財政鷹派」，會想控管開支與赤字。

萊迪思半導體 Lattice據傳考慮收購英特爾旗下的Altera

萊迪思半導體（Lattice）傳出考慮完全收購英特爾旗下的Altera，並非英特爾原先規劃只讓售部分股權。

萊迪思半導體是專業PLD可程式化邏輯元件之發展和製造商並設計、開發PLD相關軟體。Altera則是現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠，原是台積電大客戶，2015年被英特爾收購後，訂單便流向英特爾。

另外根據先前的消息，貝恩資本、Silver Lake在內的私募基金也有意投資Altera。

美股周四因感恩節休市一天 周五僅交易半天

由於本周四適逢美國感恩節，美國包括股市在內的所有金融市場都休市一天，隔天周五也被稱為「黑色星期五」，是零售業者大肆促銷商品的購物節開端，美股只交易半天，於當地時間下午1點收盤，較平時提前3小時收盤，相當於台灣時間11月25日晚上10:30展開交易，至26日凌晨2:00收盤。

COP29達成3,000億美元氣候融資協議

全球近200國代表24日在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）經過激烈談判後，針對氣候融資達成協議，富裕國家同意在2035年前提高資助開發中國家對抗氣候變遷的資金兩倍，增至每年至少3,000億美元。

不過開發中國家則批評還不足，且這項共識也面臨一個潛在阻礙：美國總統當選人川普將在明年1月上任。

川普 指數 美國

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