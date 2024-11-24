分析家：川普大規模驅逐移民 恐重傷經濟成長

分析人士表示，美國總統當選人川普的強硬移民提案，包括一項頗具爭議的大規模驅逐計畫，可能傷害經濟，而諸如農業和營造業等重度仰賴外國勞工的產業，所受影響恐會特別深。

法新社報導，美國有關當局估計，約有1100萬人非法居住在美國，其中絕大多數來自墨西哥。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最近估計，2022年勞動力中約830萬人為非法移民，將近占整體勞動人口的5%。

川普在今年稍早的造勢活動中表示：「今天我們各大城市充斥著非法移民，美國人被擠出勞動力，工作也被搶走了。」

但現實狀況要複雜得多。受創最重的幾個產業中，長久以來一直難以吸引美國勞工應徵。

非營利「美國移民事務理事會」（AmericanImmigration Council）最近針對川普驅逐計畫發布報告說：「營造業和農業將損失至少1/8的工人；旅館業則會有約1/14的勞工會因無證身分而遭驅逐出境。」

這份報告指出，川普的驅逐計畫還將影響「超過30%」的泥水工、屋頂工和油漆工，以及1/4的房務清潔人員。