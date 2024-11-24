快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

分析家：川普大規模驅逐移民 恐重傷經濟成長

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

分析人士表示，美國總統當選人川普的強硬移民提案，包括一項頗具爭議的大規模驅逐計畫，可能傷害經濟，而諸如農業和營造業等重度仰賴外國勞工的產業，所受影響恐會特別深。

法新社報導，美國有關當局估計，約有1100萬人非法居住在美國，其中絕大多數來自墨西哥。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最近估計，2022年勞動力中約830萬人為非法移民，將近占整體勞動人口的5%。

川普在今年稍早的造勢活動中表示：「今天我們各大城市充斥著非法移民，美國人被擠出勞動力，工作也被搶走了。」

但現實狀況要複雜得多。受創最重的幾個產業中，長久以來一直難以吸引美國勞工應徵。

非營利「美國移民事務理事會」（AmericanImmigration Council）最近針對川普驅逐計畫發布報告說：「營造業和農業將損失至少1/8的工人；旅館業則會有約1/14的勞工會因無證身分而遭驅逐出境。」

這份報告指出，川普的驅逐計畫還將影響「超過30%」的泥水工、屋頂工和油漆工，以及1/4的房務清潔人員。

川普 移民 美國

延伸閱讀

北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

學者：習近平拉美行 填補全球秩序真空 區隔川普孤立路線

川普新選財長 對中關稅將低於預期

川普2.0內閣像實境秀？新人事提名全部完成 CNN指1共同特質

相關新聞

華人經營「御香食品」爆感染釀1死 零售點遍全美

總部位於南卡羅來納州、由華裔夫妻經營的「御香食品」(Yu Shang Food) 生產之即食肉類和家禽產品，爆發李斯特菌...

印度1家4口偷渡凍死 2嫌罪成 刑期最高20年

2022年安排一個印度家庭四口人企圖在大風雪中，穿越美國加拿大邊境，結果不幸被凍死；明尼蘇達州聯邦檢察官表示，兩名專事協...

成人新冠疫苗接種率不到20% 恐成防疫破口

儘管已經邁入呼吸道疾病感染流行季節，但聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布的調查發現，全國成年人新冠疫苗接種率不到兩成，恐...

家有無證配偶 400萬戶家庭可能被迫分離

川普信誓旦旦表示上任後將大規模驅逐非法居留者，移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigratio...

丹佛市長護無證客將動用警力 批驅逐政策如天安門事件

面對川普揚言就職後將不惜動用軍隊全面驅逐無證移民，民主黨籍丹佛市長強斯頓(Mike Johnston)將之比喻為六四北京...

大陸電信駭客網攻截獲美數據 白宮邀電信高層共商防範之道

白宮表示，白宮高階官員今天和美國電信業高層會面，討論大陸「對電信業展開的重大網路間諜活動」，會中也聽取業者意見，了解如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。