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大陸電信駭客網攻截獲美數據 白宮邀電信高層共商防範之道

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
大陸有關的駭客侵入一些電信公司後，截獲原本要傳送給美國執法機構的監控數據。 情境示意圖／Ingimage
大陸有關的駭客侵入一些電信公司後，截獲原本要傳送給美國執法機構的監控數據。 情境示意圖／Ingimage

白宮表示，白宮高階官員今天和美國電信業高層會面，討論大陸「對電信業展開的重大網路間諜活動」，會中也聽取業者意見，了解如何協助加強防範複雜的國家級網攻。

路透社報導，美國當局本月稍早曾表示，與大陸有關的駭客侵入一些電信公司後，截獲原本要傳送給美國執法機構的監控數據。

美國聯邦參議院情報委員會（Senate IntelligenceCommittee）主席華納（Mark Warner）昨天告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），這起事件是「迄今為止，我國史上歷經最嚴重的電信駭客攻擊」。

這場會議由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和主責網路與新興科技的美國副國安顧問紐柏格（AnneNeuberger）主持。

白宮在聲明中表示：「這次會議是一次聽取電信業高層意見的機會，有助了解美國政府如何與民間企業合作，並協助民間企業加強防範複雜的國家級網攻。」

白宮並未透露有哪些電信公司或高層人員與會。

美國及其他國家紛紛指控大陸利用駭客入侵他國電腦系統，但北京當局一再否認相關指控。

白宮 美國 電信業 駭客

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