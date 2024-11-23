股東控臉書隱瞞劍橋分析案資訊 Meta上訴遭駁回

2018年，臉書被爆允許劍橋分析公司取得數千萬用戶資料，股東後來狀告法院、指控臉書未充分披露風險，臉書母公司Meta不滿上訴法院判決提出上訴。最高法院今天駁回上訴，Meta表示失望、將持續為立場辯護。

全案在最高法院做出裁決後將返回地方法院審理，股東對Meta的訴訟可持續進行。

2018年，以聯合銀行（Amalgamated Bank）為首的投資人就「劍橋分析」事件，指控臉書（Facebook）未能充分揭露濫用用戶資料的情況，導致違規行為被公開後，臉書股價大跌。臉書當年被爆允許政治顧問業者劍橋分析公司（Cambridge Analytica）利用多達8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。

加州地方法院最初駁回了投資人的訴訟，投資人提出上訴後取得成功，上訴法院允許訴訟繼續進行。Meta則主張公司在後續的風險披露中，沒有義務揭露之前發生的數據洩露事件，並向最高法院再提出上訴，但最高法院今天駁回了Meta的請求。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，法官在裁決意見書中並未多做解釋。

Meta在一份聲明中表示對最高法院裁決感到失望，並指出「原告的宣稱毫無根據，在地方法院審理此案時，我們將繼續為自己辯護」。

因為「劍橋分析」事件，Meta捲入不同官司，2022年，公司同意支付7.25億美元達成用戶集體訴訟案和解，律師團後來在文件中指出，這筆金額是美國資料隱私權集體訴訟當中史上金額最高的一次，也是Meta至今為解決集體訴訟案所願支付最大筆金額。