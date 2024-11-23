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川普豔星封口費案量刑 法官裁定無限期延後

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
美國總統當選人川普所涉的艷星封口費案量刑無限期延後。歐新社
美國總統當選人川普所涉的艷星封口費案量刑無限期延後。歐新社

美國紐約州最高法院法官裁准，美國總統當選人川普所涉的艷星封口費案量刑無限期延後。本案原訂11月26日量刑宣判，如今川普確定不會在下週遭科刑。

紐約時報指出，法官還裁准川普律師團可以正式提出駁回全案的聲請；至於全案是否凍結或駁回，法官這次沒有裁定。

川普被控於2016年大選前夕支付豔星封口費，藉此掩蓋自己婚外情醜聞。經法院審理，川普今年5月遭陪審團判定34項偽造商業紀錄罪名成立。

路透社報導，封口費案原定本月26日宣判，但鑒於川普贏得5日總統大選，紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）正式延後宣判。

曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室的檢察官本週以全案已由陪審團定罪，反對法官駁回案件，但檢方同意延後宣判，表示願意在川普執政期間將案件凍結4年。現年78歲的川普將於明年1月20日就職。

川普律師團先前表示此案必須駁回，因為在川普擔任總統期間，官司纏身將對他的執政能力造成「違憲的障礙」；白艾榮辦公室表示將反對駁回，但也認為理應讓川普有時間透過書面聲請闡明他的主張。

莫城今天還將川普提出駁回聲請的最後期限定在12月2日，檢方則須在12月9日前回應。莫城沒有訂下新的宣判日期或表明訴訟審理將擱置多久，也沒有說他何時會對川普提出的駁回聲請做出裁決。

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在聲明中說：「美國人民已授權他（川普）重返白宮執政，並解決所有剩餘的『獵巫』（政治迫害）案件。」

白艾榮辦公室發言人不予置評。

川普 紐約時報 美國

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