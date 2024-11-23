17歲女拒嫁中年男校外險遭掐脖、頭埋泥土 同學制止父母被捕

婚姻違反父母之命竟招殺身之禍。美國有對父母，為17歲女兒安排婚事，要求她回伊拉克嫁給年長男子，女兒不肯答應，離開家中和男友到學校求救。未料其父母一怒之下到女兒所讀中學校門，毆打女兒及捏頸致暈倒，更將她的頭埋在泥中，意圖將她「榮譽處決」。女兒男友見狀阻止也遭毆打，幸好其他同學出手相救，女兒才撿回性命，避免悲劇發生。警方拘捕父母控以企圖謀殺等罪，案件仍繼續調查。

父母不滿女兒反抗不肯回伊拉克接受安排的親事，竟在校門外欲「榮譽處決」女兒。（影片截圖）

綜合外媒報導，10月18日美國華盛頓州萊西1間高中外發生襲擊事件。警方指44歲父親伊赫桑（Ihsan Ali）和40歲母親札赫拉（Zahraa Subhi Mohsin Ali）在校門外，襲擊他們的17歲女兒，伊赫桑用手掐住女兒頸項，導致她失去意識暈倒，隨後他更壓在女兒身上，將她的頭埋進泥中，同學見狀大叫欲制止他。

女兒男友見狀出手拉開伊赫桑，也慘遭毆打。有目擊者事後表示，當他開車經過學校門口時，見大批人在大吼大叫，初時以為是學生打架，下車發現伊赫桑正在襲擊女兒，他立刻上前阻止，並將伊赫桑壓在地上待警方到場將他拘捕，避免發生悲劇。

父母被控企圖謀殺

警方調查後指出，伊赫桑夫婦替17歲女兒安排了親事，要求她回伊拉克老家嫁給年長男子，女兒拒絕後離家後向學校求助，稱父母要殺了她。伊赫桑夫妻因而種下殺機，要將女兒「榮譽處決」。而男友的父親指知悉兒子女友發生家暴，因此她獲得臨時保護令，現時警方在調查本案，控以父母企圖謀殺等罪，並已為少女提供安全住處。

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文章授權轉載自《香港01》