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美國24歲單親媽將2幼兒塞烤箱「活活燒死」 還拍遺體給前夫看

香港01／ 撰文／夏洛特
美國一名單親媽媽情緒失控將2幼兒塞進烤箱燒死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名單親媽媽情緒失控將2幼兒塞進烤箱燒死。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國發生1宗慘忍弒兒案，1名育有4個孩子的24歲單親媽媽疑因請不到保母照顧孩子，加上情緒失控，涉嫌將2個最年幼的兒子放入烤箱，導致他們被活活燒死。事後這名母親還拍下男童遺體照片傳給前夫，又聲稱與兇案無關，惟警方搜證後認為其證供與事實不符，決定逮捕並起訴這名母親謀殺及虐待兒童等罪。陪審團裁定該名母親謀殺等罪名成立，判處她終身監禁，其間不得假釋。

綜合外媒報導，慘案發生於2017年10月13日，美國喬治亞州（Georgia）亞特蘭大市（Atlanta）24歲單親母親威廉斯（Lamora Williams）涉嫌殺害親生兒子被捕。威廉斯與前夫共育有1女3男共4名孩子，分別是6歲長女、3歲次子、2歲三子及1歲幼子。威廉斯與前夫分開後，需獨力撫養孩子，但她疑因精神狀況欠佳，及找不到保母照顧孩子，情緒失控下將最年幼的2個兒子塞入烤箱活活烤死。

事後威廉斯還拍下2個兒子的遺體照片傳給前夫看，前夫看到照片後悲痛不已並報警處理。而威廉斯亦曾致電911緊急求助電話，聲稱剛下班回家就發現兒子受傷，又指一切不是她的錯，不希望被關起來。

警方及醫護人員趕赴現場，證實2名男童均已身亡，身上有嚴重燒傷；而同住的3歲兒子雖在現場但沒有受傷，6歲女兒則剛巧在親友家中而躲過一劫。警方根據現場情況判斷，即時逮捕威廉斯。威廉斯起初辯稱她並沒有傷害孩子，只是把孩子交給保母照顧，回家後就發現兒子身亡。不過警方搜證後，證實威廉斯所言與事實不符。

威廉斯親人透露，威廉斯患有長期精神疾病，案發時處於失業狀態，加上找不到保母照顧孩子，曾向友人抱怨受夠了。

警方確定威廉斯為兇手後，以謀殺及虐待兒童等罪起訴她。威廉斯自2017年以來，一直被關押在富爾頓縣監獄，而倖存的3歲次子則交由父親照顧。

案發至今已有7年，威廉斯弒子案經過多次延期後，近日終於開庭。在當地時間11月15日，陪審團裁定威廉斯犯下14宗罪，包括謀殺、虐待兒童、嚴重襲擊、隱瞞他人死亡及作出虛假陳述等，威廉斯將被判處終身監禁，其間不得假釋，還需加刑35年。

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文章授權轉載自《香港01》

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