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蓋茨退出提名後 川普宣布改由「她」出任司法部長

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統當選人川普21日宣布，改提名前佛州檢察總長邦迪（Pam Bondi）出任司法部長。美聯社
美國總統當選人川普21日宣布，改提名前佛州檢察總長邦迪（Pam Bondi）出任司法部長。美聯社

被指行為失當的美國前眾議院蓋茨（Matt Gaetz）21日退出司法部長提名後，總統當選人川普宣布，將提名前佛州檢察總長邦迪（Pam Bondi）接替出任。

川普21日在聲明中表示，「長期以來，偏袒黨派的司法部一直被用來對付我和其他共和黨人，現在不會再如此了。」稱邦迪將讓司法部重新將重點放在打擊犯罪和讓美國再次安全，並讚譽她聰明又堅強，是美國優先鬥士，會是個出色的司法部長。

川普原先的司法部長人選蓋茨，因涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人，遭聯邦調查但未被起訴；國會也發動調查，但尚未就是否公開報告達成共識。

川普 美國大選

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