走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長

鐵桿川普人馬、美國前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）退出司法部長提名後，美國總統當選人川普21日晚間在社群平台真實社群宣布，提名佛羅里達州前檢察長邦迪（Pam Bondi）出掌司法部，川普稱她既聰明且強硬，是「美國優先」的鬥士。

邦迪2019年在白宮兼職，協助應對國會對川普發起的彈劾，並於2021年接任挺川的超級政治行動委員會MAGA負責人。

邦迪也是川普的忠誠支持者，和蓋茨不同的是，邦迪有擔任檢察官的經歷。

川普表示，邦迪擁有近20年的檢察官經歷，是個對罪犯相當強硬的檢察官；作為佛州首位女性檢察長，邦迪打擊毒品販運和減緩類鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）濫用問題。

川普表示，在他的第一任期，邦迪加入鴉片與藥物濫用委員會，一起拯救了許多性命。

川普說，已經好一段時間，偏頗的司法部被當成武器用來打擊他和其他共和黨人；現在不會了，邦迪將重新把司法部帶回聚焦打擊犯罪，確保美國再次安全的重點上。