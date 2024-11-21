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荒謬變態警恣意攔妹子 誆騙手機「偷搜自拍裸照」珍藏
警察本該是人民保母，但萬一有惡徒仗著警察身分為非作歹該如何是好？美國警界近日爆發一起桃色醜聞，密蘇里州2名警察以公務之名誆騙民眾，搜查20名女性手機，甚至偷傳被害者手機內的自拍私密影片珍藏。
綜合外電報導，在密蘇里州擔任警察的29歲男子阿爾卡拉（Julian Alcala）與39歲男子麥克奈特（David McKnight），分別被起訴。雖然兩起案件之間並無關聯，但有諸多相似之處，根據起訴書，2男都利用職務之便搜查女性手機，並趁機傳送被害者手機內的裸照供自己收藏。
麥克奈特被指控於2023年9月1日至今年8月19日之間，以交通違規為藉口在路上攔檢女性，隨後以需要查驗身分為由搜查對方手機，並趁機偷拍被害者手機內的裸照，據悉一共有9名女性受害。
此外，阿爾卡拉被控於今年2月6日至5月18日之間，搜查20名女性的手機，並保存其中7位受害者的照片。一名受害者控訴，她在今年2月時被阿爾卡拉攔檢並取走手機，不料拿回手機後發現有一則被刪除的簡訊，檢查才發現自己的性愛影片被傳送給一組陌生的號碼。這名被害者心中警鈴大響，隨後也通報美國聯邦調查局（FBI），事件也因此曝光。
醜聞爆發後，麥克奈特與阿爾卡拉都離開各自所屬單位，其中阿爾卡拉任職的弗洛里森特（Florissant）警局更發文痛批前同事的行徑，「我們對這種行為感到反感，這完全背叛了我們所堅持的價值觀，也無法反映我們敬業人員的專業和誠信」。此外，弗洛里森特警局也強調對阿爾卡拉惡行不知情，並稱警局內沒有其他同仁參與此事。
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