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美避險基金Archegos爆倉案 創辦人遭判18年徒刑

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃因涉及數以十億計美元重大詐欺案，今天遭紐約法院判處18年徒刑。美聯社
美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃因涉及數以十億計美元重大詐欺案，今天遭紐約法院判處18年徒刑。美聯社

美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃因涉及數以十億計美元重大詐欺案，今天遭紐約法院判處18年徒刑。這起案件令該避險基金於2021年倒閉，震撼金融市場。

綜合法新社和路透社報導，紐約陪審團今年7月裁定韓國出生的比爾．黃（Bill Hwang）所面臨的11項指控中有10項有罪，他可能將在監獄裡度過餘生。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示：「這項判決必須反映出事件的嚴重性」。

檢察官湯瑪斯（Andrew Thomas）在赫勒斯坦主持的量刑聽審會上說：「這是真正可以稱之為國家災難的罕見案件之一。」

比爾．黃家族擁有的避險基金Archegos Capital透過向銀行巨額貸款，重壓在少數幾檔股票上，當其中一筆投資失利時，Archegos無法履行追加的保證金。

Archegos垮台震撼股市，導致瑞士信貸銀行（CreditSuisse）、野村銀行（Nomura Bank，現更名為大和銀行）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等主要金融機構虧損高達100億美元。

其中瑞士信貸損失約55億美元最慘重，進而削弱瑞信財務並於2023年瀕臨破產，最終被瑞士競爭對手瑞士銀行（UBS）併購。

這起爆倉案始於Archegos試圖透過購買多家公司股份來拉抬股價，其中包括維亞康姆哥倫比亞廣播公司（ViacomCBS Inc），也就是如今的影視巨擘派拉蒙全球（Paramount Global）。

這項策略一度奏效，但就在維亞康姆哥倫比亞廣播公司2021年宣布增資後，迅速在華爾街引發拋售潮，令Archegos持有的股票價格暴跌，進而波及提供Archegos資金的銀行。

現年60歲的比爾．黃是已故險基金泰斗羅伯森（Julian Robertson）的門徒，繼他的前一個避險基金老虎亞洲基金管理公司（Tiger Asia Management）在內線交易案中對涉及電信詐欺認罪後，隔年2013年他便在紐約成立Archegos作為家族辦公室。

瑞士 紐約時報 避險

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