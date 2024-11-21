快訊

謝宜容傳是「菊系」 陳菊心腹陳瓊華批鍵盤霸凌：根本不認識

評／勞動部錯失3時機 霸凌案血流成河

美國底特律郊區公寓爆炸起火2人重傷 疑天然氣外洩

中央社／ 密西根州歐里翁鎮20日綜合外電報導
美國密西根州底特律郊區一棟公寓發生爆炸。美聯社
美國密西根州底特律郊區一棟公寓發生爆炸。美聯社

美國官員今天表示，底特律郊區一棟公寓發生爆炸，可能是天然氣外洩所致，引發火災，造成其他建築物受損，至少兩人重傷。

美聯社報導，底特律西北邊奧克蘭郡（OaklandCounty）歐里翁鎮（Orion Township）鎮長巴奈特（Chris Barnett）表示：「我們現在談的是沒有人死亡，如果親眼見過現場景象，絕對會覺得是奇蹟。」

消防隊長艾倫（Ryan Allen）表示，基廷頓新鎮協會（Keatington New Town Association）一棟公寓昨晚發生爆炸，造成另一棟建築物嚴重損壞，另有2、3棟建築物輕微損壞。

一名居民告訴地方電視台：「我當時正在用電腦，然後出現震波。螢幕突然倒向我，所有東西都從牆上掉下來。」

艾倫表示，傷者是一男一女，兩人都是70多歲，其中一人傷勢嚴重，但今天情況穩定；另一人則處於穩定和嚴重之間。

巴奈特說「我們有很多人有家歸不得」，並說有18個家庭流離失所。

他在記者會上讚揚一名協助救援的亞馬遜公司（Amazon）司機，但未透露姓名，「昨晚有很多英雄」。

目前不清楚爆炸確切原因，但艾倫表示可能是天然氣外洩。一名目擊者稱她聞到了瓦斯味。救難人員在救火時，消費者能源公司（Consumers Energy）關閉了天然氣。公司天然氣營運部門主管說：「我們系統完好無損，沒有發現任何異常。」

事後有兩人下落不明，但後來發現他們當時不在發生爆炸的公寓內。

公寓 建築 爆炸

延伸閱讀

美股漲跌互現 道瓊上漲139點、輝達盤後公布財報超出預期

騎士連勝創隊史紀錄 挑戰瘋狂20連勝有無可能？

NBA／首節狂轟49分！騎士痛宰公牛豪取開季14連勝

NBA／9戰50顆三分球直逼柯瑞 愛德華「魔球」打法效率升級

相關新聞

美國參議員：馬斯克與中國商業關係恐威脅國安

美國聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在聽證會上警告，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與中國...

美國底特律郊區公寓爆炸起火2人重傷 疑天然氣外洩

美國官員今天表示，底特律郊區一棟公寓發生爆炸，可能是天然氣外洩所致，引發火災，造成其他建築物受損，至少兩人重傷

美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對讓「她」用議會女廁

美國民主黨籍麥布萊德（Sarah McBride）本月贏得眾院席次，成為首位當選國會議員的公開跨性別者，但共和黨籍眾院議...

俄烏戰爭+川普2.0…投資人評估地緣政治風險 亞股震盪格局

投資人針對俄羅斯和烏克蘭戰爭升級的可能性、美國總統當選人川普第2任期作為，以及美國利率展望進行評估，華爾街股巿大多收高。...

不滿爸爸跟他意見不同 明尼蘇達州男子9槍「處決式殺父」

美國明尼蘇達州發生一起駭人聽聞的槍擊案，一名男子闖入父親位於鄉間的打獵小屋，當著所有親戚的面「處決式」槍殺父親。男子殺父後逃亡，不過又轉而向警方自首，隨後遭到警方逮捕。

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

民主黨籍州長與市長誓言對抗總統當選人川普的大規模遣返無證移民行動；亞利桑納州與麻州州長誓言不會協助川普的驅逐計畫，允諾盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。