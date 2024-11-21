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美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對讓「她」用議會女廁

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
首位公開跨性別身分的政治人物、民主黨籍德拉瓦州參議員麥布萊德(Sarah McBride)兩周前當選聯邦眾議員，寫下美國國會歷史。(歐新社)
首位公開跨性別身分的政治人物、民主黨籍德拉瓦州參議員麥布萊德(Sarah McBride)兩周前當選聯邦眾議員，寫下美國國會歷史。(歐新社)

美國民主黨籍麥布萊德（Sarah McBride）本月贏得眾院席次，成為首位當選國會議員的公開跨性別者，但共和黨籍眾院議長強生今天公開反對讓跨性別女性同僚使用議會裡的女廁。

法新社報導，強生（Mike Johnson）發表聲明指出：「國會大廈和眾議院辦公大樓的所有單一性別設施--例如廁所、更衣室和衣物間--都是為生理性別的個人所保留。」

強生在聲明中暗示，麥布萊德只能使用國會大廈的男女通用廁所，或是她辦公室裡的廁所。據報導，麥布萊德與其他新任國會成員將於明年1月3日就職。

根據法新社，麥布萊德在本月成為首位當選國會議員的公開跨性別者，此後她受到了保守派共和黨同僚的冷遇。

本週稍早時，美國總統當選人川普（DonaldTrump）的堅定盟友、共和黨籍眾議員梅絲（NancyMace）提出一項決議，禁止跨性別女性使用國會大廈的女廁。

民主黨人及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）倡議人士大多譴責梅絲的舉動，將此舉視為對跨性別者尊嚴的攻擊。

廁所 議員 跨性別

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