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俄烏戰爭+川普2.0…投資人評估地緣政治風險 亞股震盪格局

中央社／ 香港20日綜合外電報導
投資人針對俄羅斯和烏克蘭戰爭升級的可能性、美國總統當選人川普第2任期作為，以及美國利率展望進行評估，華爾街股巿大多收高。亞洲股巿今天則出現震盪格局。 示意圖／AI生成
投資人針對俄羅斯和烏克蘭戰爭升級的可能性、美國總統當選人川普第2任期作為，以及美國利率展望進行評估，華爾街股巿大多收高。亞洲股巿今天則出現震盪格局。 示意圖／AI生成

投資人針對俄羅斯和烏克蘭戰爭升級的可能性、美國總統當選人川普第2任期作為，以及美國利率展望進行評估，華爾街股巿大多收高。亞洲股巿今天則出現震盪格局。

法新社報導，投資人也正熱切等待人工智慧（AI）晶片大廠輝達公司（NVIDIA）預定今天稍晚發布的財報。許多投資人將輝達財報當成科技業表現以及助長股巿今年迭創新高的AI需求重要指標。

川普確定將重返白宮並且正在欽點內閣名單之際，投資人本週步步為營。諸多對大陸鷹派人士將身居高位，引發兩大經濟強權貿易戰再起的疑慮。

川普早就保證當選後會提高關稅，矛頭主要鎖定大陸。不過觀察家示警，加上擬議的減稅措施，相關作法恐將重燃依舊頑強的通膨之火。

通膨疑慮未解，聯邦準備理事會（Fed）明年降息數次的希望已受到壓抑。

與此同時，投資人猛然又將烏克蘭戰爭納入考量，因為在基輔首度對俄羅斯境內發射美製長程飛彈後，莫斯科矢言作出「相應的」回應。

華府本週表示，已對基輔運用美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻打俄羅斯境內目標一事放行。

輝達即將發布的財報將會成為今天巿場鎖定的焦點。

盛寶金融（Saxo Capital Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說：「考量到輝達全球市值第一和它作為AI革命基石的地位，它的財報內容將會成為一大考驗。」

「核心問題在於：AI題材是否穩固到足以支撐投資人熱情，或者，是否已經不牢固？」

日股基準日經指數今天收跌0.2%，來到38352.34點。港股恆生指數收漲0.2%，來到19705.01點。上證指數收漲0.7%，來到3367.99點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、台北、雅加達股市收跌；首爾、馬尼拉股巿收漲。

亞股 俄羅斯 川普 恆生指數 投資人 華爾街

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