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不滿爸爸跟他意見不同 明尼蘇達州男子9槍「處決式殺父」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子對父親心生不滿，竟連開九槍將其殺害。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子對父親心生不滿，竟連開九槍將其殺害。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國明尼蘇達州發生一起駭人聽聞的槍擊案，一名男子闖入父親位於鄉間的打獵小屋，當著所有親戚的面「處決式」槍殺父親。男子殺父後逃亡，不過又轉而向警方自首，隨後遭到警方逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，11月15日晚間，現年32歲的哈茲雷特三世（Kirk Edward Hazlett III）帶著手槍，以步行的方式進入松縣（Pine County）偏僻的打獵小屋。哈茲雷特三世闖入後，朝64歲的父親哈茲雷特二世（Kirk Edward Hazlett II）連開九槍，其中一槍直擊父親頭部，導致他當場喪命。

據報槍擊發生時，小屋中還有其他親戚，但眾人根本來不及阻止，只能眼睜睜目睹殺父過程發生。一名親戚受訪時表示，哈茲雷特三世進門後一句話都沒說，就直接扣下扳機，他還命令旁邊的兩名親戚坐在沙發上，不要阻止他。即使開了九槍，他發現父親還有生命跡象時，竟又朝頭部行刑般地再補一槍，導致父親當場身亡。男子犯案後搶走兩名親戚的手機，要求他們離開現場，自己也趕緊逃離。

警方調查發現，哈茲雷特三世和家人之間早有嫌隙，還曾多次與父親發生衝突，今（2024）年10月，他就曾因醉酒威脅父親，鬧到警方到場關切。當時，父親就表明不歡迎他再踏進小屋一步，甚至還安裝了監視器，沒想到依然無法阻止悲劇發生。

哈茲雷特三世的女友向警方透露，哈茲雷特三世和家人「一直都合不來」，加上今年打獵季他沒有獵到鹿而心生挫折，以及對安裝監視器一事感到不滿，可能因此才鑄下大錯。

哈茲雷特三世離開小屋後，回到自家並主動聯繫警方自首。他被控二級謀殺、入室竊盜及綁架等罪名，目前遭警方拘留，保釋金高達300萬美元（約新台幣9600萬元）。

殺人

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