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美國會諮詢機構：取消大陸永久貿易正常待遇 啟動AI「曼哈頓計畫」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），向國會遞交2024年度報告，提出包括首次建議取消大陸的永久正常貿易關係（PNTR），以及啟動類似「曼哈頓計畫」的人工智慧（AI）研發專案。圖為美中國旗。美聯社
美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），向國會遞交2024年度報告，提出包括首次建議取消大陸的永久正常貿易關係（PNTR），以及啟動類似「曼哈頓計畫」的人工智慧（AI）研發專案。圖為美中國旗。美聯社

美國國會諮詢機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），向國會遞交2024年度報告，提出一系列有可能徹底改變美中經濟與技術競爭格局的政策建議，包括首次建議取消大陸的永久正常貿易關係（PNTR），以及啟動類似「曼哈頓計畫」的人工智慧（AI）研發專案。

美國之音報導，這是美中經濟暨安全檢討委員會，首次明確建議國會取消大陸自2001年加入世界貿易組織（WTO）以來享有的永久正常貿易關係地位。

這一政策長期以來都被視為美中貿易關係的基石，但委員會認為大陸未能兌現其開放市場和公平競爭的承諾，透過市場准入限制、智慧財產權盜竊、國家補貼、經濟脅迫等行為破壞國際貿易體系。

華盛頓郵報報導，美中經濟暨安全檢討委員會主席孔榮白（Robin Cleveland）表示，「幾十年來，我們採取了『打地鼠式』的政策，透過國際組織和規則框架，試圖應對大陸日益增加且愈發大膽的規避法律或利用貿易漏洞的行為。」

孔榮白指出，「政府的更迭不應讓大陸有任何可乘之機，大陸是我們這個時代最重大的經濟威脅。」

如果國會採納該建議，大陸商品將面臨顯著升高的關稅，貿易地位也將降至與北韓、古巴和俄羅斯等國家相同的水準，美國國會也將重啟對大陸貿易行為的年度審查。

報告建議國會啟動一個類似「曼哈頓計畫」的倡議，為搶先開發出通用人工智慧（AGI）提供資金，使美國成為人工智慧領域的超級強國，以應對與大陸在尖端技術領域日益激烈的競爭。

AGI指的是與人類一樣智慧或比人類更加智慧的AI系統，「表現將勝過最敏銳的人類智慧在每一項任務中的表現。」報告說。

根據亞馬遜雲科技（AWS）的解釋，AGI「是一個人工智慧理論研究領域，研究如何開發具有類人智慧和自學能力的軟體。目標是讓軟體能夠執行訓練或開發目的之外的任務。」

人工智慧被視為21世紀全球競爭的關鍵技術領域。美國目前在AI技術上總體領先，但大陸透過政府主導的巨額投資、龐大的數據資源和軍民融合政策正迅速縮小差距，甚至在某些特定領域領先美國。

「曼哈頓計畫」是二戰期間美國政府與私營部門之間的大規模合作專案，最終促成了原子彈研製成功。

美國 華盛頓郵報

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