川普當選後 美國16日派機遣返中國非法移民

美國駐中國大使館昨晚表示，美國國土安全部當地時間16日透過移民暨海關執法局派出大型遣返航班，將沒有留美法律依據的中國籍人員遣返回國，是美國在不到半年內派出的第3架大型遣返航班。

而這也是川普（Donald Trump）本次當選美國總統後，美國首度派出大型遣返航班將中國非法移民遣返回國。前兩次派機遣返中國移民分別是在今年6月間及10月15日，再之前則是在2018年間。

美國駐中國大使館昨晚透過其微信公眾號發布這項訊息，並指這次的遣返航班，是美國國土安全部當前與中國及其他國際夥伴保持合作，透過執行移民法來減少和阻止非法移民的又一例證。而該部還與中國相關部門繼續共同努力打擊人口販運網路。

館方表示，美國的訊息是明確的：不要相信人口販運者的謊言。美國繼續執行移民法，沒有留美法律依據的人將被遣返。

館方指出，美國國土安全部正在執行美國移民法，讓非法或未獲授權入境者「承擔嚴肅的後果」，其中包括將沒有留美法律依據的人迅速遣返，同時鼓勵利用安全、合法、有序的通道。同時追究跨國犯罪網路濫用美國合法貿易和旅行系統的責任，並防止對處境不利的人進行販運和剝削。

根據館方表述，美國總統拜登（Joe Biden）6月4日發布公告，暫時停止允許某些越過南部邊境進入美國的非公民入境。新規生效以來，美國邊境巡邏隊的遭遇（非法移民）率自6月4日下降了52%以上。

同時，自6月4日公告實施日起至10月底，美國國土安全部已向超過155個國家派出超過640架次的國際遣返航班，目的地包括中國、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、埃及、茅利塔尼亞、塞內加爾、烏茲別克及印度等國。

館方強調，美國國土安全部2024財政年度遣返或送回的人數，超過了2010財年以來的任何一年。擴大遣返航班的工作仍在繼續。