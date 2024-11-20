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馬斯克怨監管太多 曝迫讓海豹戴耳機評估火箭噪音

中央社／ 華盛頓19日專電
美國準政府效率部長馬斯克。路透
美國準政府效率部長馬斯克。路透

美國準政府效率部長馬斯克抱怨法規多如毛不是新聞，他日前拋實例批政府荒謬，要他評估火箭掉下來會不會砸到鯊魚。他還說曾被迫把海豹抓來戴耳機，測試火箭噪音影響，情況幾乎要扼殺太空產業。

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）10月在賓州為川普造勢時，強調政府監管過度，要他進行發射火箭對鯊魚及鯨魚的影響評估，這種情況幾乎要扼殺太空產業。

他回想，美國漁業處（US National Marine FisheriesService）有一次要他評估火箭掉下來會不會砸到鯊魚。「我就想，這是片大海，海裡有很多鯊魚，（砸到）不是不可能，但可能性很低」。

馬斯克說，SpaceX想拿官方鯊魚分布密度來參考，結果政府一開始又不給，擔心數據流到獵鯊人那邊，最後SpaceX總算取得資料，也完成分析，「鯊魚應該安啦」，結果政府又問鯨魚會不會被火箭砸到。

「當你看著太平洋的照片，你能看到多少百分比的海面上有鯨魚？我什麼也沒看到，鯨魚在哪裡？而且老實說，如果火箭真的砸到鯨魚，恐是「天選之魚」，因為機率實在太低了，根本『絕命終結站』鯨魚版」。

SpaceX也乖乖做了對鯨魚的影響評估，結果是鯨魚應該也沒問題，事情卻無法落幕。他說，公部門又拋出「如果火箭掉入水中後爆炸，對鯨魚造成傷害怎麼辦」。

他表示，如果SpaceX能讓火箭進入水中後變身潛艇，「那是做不到的物理壯舉」，這根本就不可能。反正瘋狂事情一件接一件，「我真的是深切感受到監管過度的痛苦」。

SpaceX與動物的糾葛還不只這些。馬斯克10月推文表示，SpaceX被迫「綁架海豹，把牠綁在木板上、戴上耳機，播音爆聲音，看牠們是不是看起來不爽」，以評估發射火箭對加州范登堡太空基地（VandenbergSpace Force Base）附近海豹的影響。

馬斯克有圖有真相，他轉發評估海豹反應的照片，內容可見一隻海豹被綁在木板上，戴著一副耳機。

這起海豹事件，馬斯克講了不只一次。他去年上Podcast節目時又提舊事，反問主持人這隻海豹回去之後，要怎麼跟其他海豹夥伴解釋這段奇幻經歷，沒有海豹會信吧。

不滿政府管東管西的馬斯克，如今將有舞台砍他認為根本不該存在的單位。川普12日宣布，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌政府效率部。

川普於聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。

海豹 馬斯克 鯨魚

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