美軍印太司令警告俄烏和中東耗損軍火庫存 北京若在印太滋事回應不易

美軍印太司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）19日警告，美國投入大量軍火在俄烏戰爭與中東衝突中，已經侵蝕到軍火庫存的老本，一旦印太有事，例如解放軍侵台，美軍的回應能力將受到影響。

帕帕羅在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）演講時表示，去年面對同樣的提問時，他的回答是「一點也不受影響」；但是現在已經動用到庫存，要是還說沒影響就不誠實了（dishonest）。