備戰2028奧運 洛杉磯機場捷運初步試車

為了迎接2028年奧運會的全球旅客，洛杉磯國際機場（LAX）的捷運系統展開初步試車，預計2026年啟用。

洛杉磯是全美第二大城，人人開車是一大特色，大眾運輸工具較不發達；機場交通更是惡名在外，遇上重要節日總是塞車到動彈不得。

為了改善機場交通，2019年機場開始大興土木，興建一條造價33億美元（約新台幣1000億元）的自動化旅客運輸系統（Automated People Mover，縮寫為APM）。

洛杉磯國際機場今天宣布，自動旅客運輸系統進入新的測試階段，未來幾週從中央航廈區，旅客可以看到高架軌道上的列車正在進行動態測試。

機場新聞稿指出，這是試車的初步階段，稱為間隙測試，使用兩節車廂以最低速度行駛，確認列車在高架軌道上行駛時，以及通過中央航廈區的3個車站的時候，與周邊結構不會有任何碰撞。

洛杉磯世界機場公司（LAWA）執行長艾克曼（John Ackerman）表示，這列車正是機場與這座偉大城市之間一直以來欠缺的連結，「它將確保洛杉磯國際機場以真正世界級的方式迎接洛杉磯居民和全球旅客」。

這條3.5公里長的軌道連接機場9座航廈，共6個站，連結大型停車場、大眾捷運系統和租車中心，計畫從2026年1月開始提供24小時全天候服務。

這條機場捷運5年前開始動工，原本預定2023年啟用，但歷經承包商與機場發生合約爭議，承包商向機場提出訴訟求償，導致建造成本增加，工程進度拖延，預計完工日期比預定晚了3年。