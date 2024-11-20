川普和馬斯克再合體 一同觀看SpaceX第六度試射星艦

SpaceX第六度試射重型運載火箭「星艦」（Starship），美國總統當選人川普抵達了位於德州南部的現場，與SpaceX執行長馬斯克一同觀看。

這座高達122公尺的火箭系統由Super Heavy推進器和Starship太空船組成，在當地時間周二下午4時升空，展開了約一小時的太空任務，並預定繞地球飛行。

在第一階段，Super Heavy推進器意外朝墨西哥灣掉落，而非試圖回到發射台，這代表有問題發生。彭博的報導指出，SpaceX放棄原計畫中用巨大機械手臂如筷子般在空中接住推進器的嘗試。這是本次任務中最受期待的部分之一，不過在先前的試射過程中，SpaceX已成功完成這一部分的測試，而且這回推進器也仍是在受控的情況下掉入海中。

至於在太空中的星艦，將繞著地球飛行，預定約90分鐘後於紐約時間下午6時後落入印度洋。

川普在德州時間下午3時左右抵達發射觀看地點，並與馬斯克一起觀賞。他身穿藍色西裝，戴著紅色「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，身邊有著支持者簇擁，包括德州參議員克魯茲（Ted Cruz），而川普的長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）也陪同前往，他們向馬斯克詢問了許多有關發射運作的問題。

川普在社群媒體貼文表示：「我將前往偉大的德州，觀看有史以來最大物體的發射，不僅是到太空，而且是從地面升空。」他祝馬斯克幸運成功發射火箭。

這是川普首次參加星艦發射活動。近期，馬斯克和川普經常形影不離，馬斯克時常現身川普位於佛羅里達州的海湖莊園，參與交接會議與和外國領袖的電話通話。這位億萬富翁在關鍵搖擺州賓州為川普助選，接下來將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新成立的「政府效率部」，一起提出削減聯邦開支的建議。

馬斯克一直認為，過度監管，尤其是針對星艦的過度監管，是他決定支持共和黨的原因之一。他抱怨聯邦航空管理局（FAA）阻礙SpaceX登陸火星的進展。從11月5日美國大選以來，馬斯克已幾乎固定成為川普核心圈子的一員。

不過在SpaceX上次進行試射的一個多月後，FAA核准了周二的星艦發射許可，這是SpaceX迄今獲得最快的監管轉折，此時FAA正在發展新的發射許可流程，以便跟上美國航太工業的發展步調。

馬斯克周二為這次試射列出四個核心目標，包括在飛行過程中重新啟動星艦的太空引擎，這對其在太空中的可操作性是很重要的，另一項目標則是在白天進行海洋降落，而過去的嘗試都是在夜間進行的。

馬斯克說：「還有數千個小的設計變更正在測試中。」

SpaceX打算在川普第二總統任期間加速星艦的發展。川普政府的太空政策計畫將促使國家航空暨太空總署（NASA）要把太空人送回月球的Artemis計畫，更加聚焦於把人類送上火星的目標，而這是馬斯克首要的太空願望。