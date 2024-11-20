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川普、馬斯克同框觀看SpaceX星艦第6次試射！未成功回收助推器

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
試射前川普與馬斯克擁抱，互動熱絡。美聯社
試射前川普與馬斯克擁抱，互動熱絡。美聯社

特斯拉創辦人馬斯克旗下公司SpaceX美東時間19日（台灣時間20日清晨）在德州進行「星艦」（Starship）太空船第六次點火試射，但出於不明原因，發射升空約4分鐘後放棄用機械手臂捕捉助推器，約1小時候成功返航，最後濺落在印度洋。而美國總統當選人川普也特地搭乘私人飛機前往德州，與馬斯克同框觀看整個試射程序。

由SpaceX設計、約400英尺（122公尺）高的火箭系統，於當地時間下午4時（台北時間11月20日清晨6時），在德州波卡契卡（Boca Chica）的火箭開發基地成功升空，該火箭系統旨在實現將太空人送上月球並搭載人類前往火星為目標。

根據現場照片可見，除了川普，共和黨籍的聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）、克魯茲（Ted Cruz），川普的長子小唐納（Donald John Trump Jr.）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）等人，也都親赴現場，許多民眾還在前往試射場的道路兩旁排排站，揮舞旗幟、標語等，迎接川普。

該星艦系統主要由兩部分組成，分別是超重型助推器和搭載船艙的星艦，按照計畫，超重型火箭在完成助推任務後，由發射塔上的巨型機械臂接住並回收，若這樣的流程往後都能順利進行，將大幅降低太空旅行成本，並有助太空人和貨物運輸。

SpaceX上月中旬進行星艦第5次測試，並且首度成功以巨型機械手臂捉住火箭推進器，將之回收到發射台。

美國總統當選人川普特地搭乘私人飛機前往德州，與馬斯克同框觀看整個試射程序。美聯社
美國總統當選人川普特地搭乘私人飛機前往德州，與馬斯克同框觀看整個試射程序。美聯社
SpaceX第六度發射星艦太空船與推進器。路透
SpaceX第六度發射星艦太空船與推進器。路透

太空人 川普 火箭

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