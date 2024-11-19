邁阿密海灘驚現人頭！兄捨身救妹遭海浪捲走 多日後斷頭漂回
下海玩水千萬要注意安全。美國一對兄妹在海邊游泳時遭海浪捲走，最終僅妹妹獲救，哥哥命喪海中。
根據《邁阿密先鋒報》、《鏡報》等報導，美國一名19歲青少年卡斯塔尼達（Victor Enrique Castaneda Jr.）本月9日和他的妹妹在邁阿密海灘的南岬海灘（South Pointe Beach）游泳時遭到離岸流捲走，卡斯塔尼達在海中大聲呼救，並努力把妹妹往岸邊推。
一名路人見狀伸出援手救下妹妹，然而當他回頭尋找卡斯塔尼達時，他已經不見蹤影。
直到12日，一名海灘工作人員在比斯坎灣發現一顆男性頭顱，幾日後法醫證實，該頭顱的身分就是卡斯塔尼達。目前卡斯塔尼達的死因尚未公布。
卡斯塔尼達的家人與朋友日前在沙灘上舉辦他的追悼會，親友們穿上寫著「Forever 19」的襯衫、舉著卡斯塔尼達的照片，而兩艘邁阿密戴德郡消防救援船也鳴笛並發射高壓水砲，以此緬懷卡斯塔尼達。
《聯合新聞網》曾報導過離岸流的危險性，離岸流最快流速每秒可達2公尺以上，會將碎波帶內的漂流物（包含泳客）帶離海灘區，所以遇到離岸流時，很容易就被強勁水流帶向外海，這是造成溺水意外的主因。若在游泳時，突然發現自己距離岸邊有段距離，無法往岸邊游動而且持續被浪往外帶時，千萬不要慌張，注意重點如下：
1.遇到離岸流請冷靜，千萬不能逆水抵抗海流，往海流方向兩側有白色浪的海域游，也就是平行海岸游出強勁水流區。
2.假如你是游泳高手，用省力方式漂浮（仰式）到離岸流源頭（離岸較遠處）後再游回。
3.海面上求救（手舉高揮舞與喊救）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言