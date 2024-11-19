快訊

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

諷金與正「女孩子懂什麼」 北韓2居民公然批評當局…全家人隔天被消失

邁阿密海灘驚現人頭！兄捨身救妹遭海浪捲走 多日後斷頭漂回

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一對兄妹遭離岸流捲走，僅妹妹獲救。海灘示意圖／ingimage
美國一對兄妹遭離岸流捲走，僅妹妹獲救。海灘示意圖／ingimage

下海玩水千萬要注意安全。美國一對兄妹在海邊游泳時遭海浪捲走，最終僅妹妹獲救，哥哥命喪海中。

根據《邁阿密先鋒報》《鏡報》等報導，美國一名19歲青少年卡斯塔尼達（Victor Enrique Castaneda Jr.）本月9日和他的妹妹在邁阿密海灘的南岬海灘（South Pointe Beach）游泳時遭到離岸流捲走，卡斯塔尼達在海中大聲呼救，並努力把妹妹往岸邊推。

一名路人見狀伸出援手救下妹妹，然而當他回頭尋找卡斯塔尼達時，他已經不見蹤影。

直到12日，一名海灘工作人員在比斯坎灣發現一顆男性頭顱，幾日後法醫證實，該頭顱的身分就是卡斯塔尼達。目前卡斯塔尼達的死因尚未公布。

卡斯塔尼達的家人與朋友日前在沙灘上舉辦他的追悼會，親友們穿上寫著「Forever 19」的襯衫、舉著卡斯塔尼達的照片，而兩艘邁阿密戴德郡消防救援船也鳴笛並發射高壓水砲，以此緬懷卡斯塔尼達。

《聯合新聞網》曾報導過離岸流的危險性，離岸流最快流速每秒可達2公尺以上，會將碎波帶內的漂流物（包含泳客）帶離海灘區，所以遇到離岸流時，很容易就被強勁水流帶向外海，這是造成溺水意外的主因。若在游泳時，突然發現自己距離岸邊有段距離，無法往岸邊游動而且持續被浪往外帶時，千萬不要慌張，注意重點如下：

1.遇到離岸流請冷靜，千萬不能逆水抵抗海流，往海流方向兩側有白色浪的海域游，也就是平行海岸游出強勁水流區。

2.假如你是游泳高手，用省力方式漂浮（仰式）到離岸流源頭（離岸較遠處）後再游回。

3.海面上求救（手舉高揮舞與喊救）。

沙灘 溺水

延伸閱讀

好讀周報／出遊戲水藏危機 遇離岸流怎麼辦？圖解救溺、自保步驟

一家四口颱風天海邊戲水！日男遭浪捲走 77歲管理員救人喪命

奪命打卡！男子海邊巨岩拍照 下秒遭巨浪捲走…同伴初嘻笑後難救

夫妻同遊彰化王功蚵田 妻為拍照被海浪捲走…今尋獲遺體

相關新聞

邁阿密海灘驚現人頭！兄捨身救妹遭海浪捲走 多日後斷頭漂回

下海玩水千萬要注意安全。美國一對兄妹在海邊游泳時遭海浪捲走，最終僅妹妹獲救，哥哥命喪海中。

歐記健保擴大補助明年恐不延長 美國340萬人面臨失保… 多在紅州

國會2021年通過決議，為俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)提高聯邦補助，...

科技業跨政壇又一例！舊金山準市長任命 OpenAI執行長領導過渡團隊

科技公司執行長涉足政壇再添一例，繼馬斯克為川普政府效力後，OpenAI執行長奧特曼已獲舊金山市長當選人羅偉任命，成為過渡...

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華人男子身中數刀不治

曼哈頓中城18日上午發生連環捅人案，嫌犯流竄三個地點作案，造成兩人死亡、一人重傷。據消息人士透露，其中一名死者為華人，但...

與歐普拉座談燒逾8千萬 賀錦麗耗鉅資競選吞敗引質疑

美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近2...

避免聯邦政府停擺 美眾院議長籲通過臨時性措施

美國聯邦眾議院議長強生今天表示，他希望議員盡快通過臨時性措施，避免聯邦政府關門，並使得議員得以在總統當選人川普明年元月就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。