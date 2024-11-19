邁阿密海灘驚現人頭！兄捨身救妹遭海浪捲走 多日後斷頭漂回

下海玩水千萬要注意安全。美國一對兄妹在海邊游泳時遭海浪捲走，最終僅妹妹獲救，哥哥命喪海中。

根據《邁阿密先鋒報》、《鏡報》等報導，美國一名19歲青少年卡斯塔尼達（Victor Enrique Castaneda Jr.）本月9日和他的妹妹在邁阿密海灘的南岬海灘（South Pointe Beach）游泳時遭到離岸流捲走，卡斯塔尼達在海中大聲呼救，並努力把妹妹往岸邊推。

一名路人見狀伸出援手救下妹妹，然而當他回頭尋找卡斯塔尼達時，他已經不見蹤影。

直到12日，一名海灘工作人員在比斯坎灣發現一顆男性頭顱，幾日後法醫證實，該頭顱的身分就是卡斯塔尼達。目前卡斯塔尼達的死因尚未公布。

卡斯塔尼達的家人與朋友日前在沙灘上舉辦他的追悼會，親友們穿上寫著「Forever 19」的襯衫、舉著卡斯塔尼達的照片，而兩艘邁阿密戴德郡消防救援船也鳴笛並發射高壓水砲，以此緬懷卡斯塔尼達。

《聯合新聞網》曾報導過離岸流的危險性，離岸流最快流速每秒可達2公尺以上，會將碎波帶內的漂流物（包含泳客）帶離海灘區，所以遇到離岸流時，很容易就被強勁水流帶向外海，這是造成溺水意外的主因。若在游泳時，突然發現自己距離岸邊有段距離，無法往岸邊游動而且持續被浪往外帶時，千萬不要慌張，注意重點如下：